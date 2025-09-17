قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حريف ميت عقبة مهدد بالغياب عن قمة الأهلي والزمالك بالدوري.. ما السبب؟
رسميا الآن.. تحرك سعر صرف الدولار بختام التعاملات
أجرها 50 ألف جنيه في اليوم.. المطعني يكشف لـ "صدى البلد" كواليس أزمته مع سما المصري
ربيعة وأكرم توفيق البداية.. الأهلي يضع خطًا أحمر في ملف التجديد للاعبين: «محدش هيلوي دراعنا»
الدردير يثير الجدل بمقارنة بيزيرا بنجم الأهلي و يعلق: شكرا زيزو إنك سبت النادي
ينفذون جولات استفزازية.. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
السيدة انتصار السيسي تستقبل ملكة إسبانيا وتصف اللقاء بـ "الودي والإنساني"
شوبير :إمام عاشور سيبقى تحت الملاحظة والفحص الطبي يومين على الأقل في المستشفى
دعاء قضاء الحاجة بعد الصلاة.. 20 دعوة تفتح لك أبواب السماء
تقرير: ماكرون يعتزم إعلان اعتراف فرنسا بالدولة الفلسطينية الأسبوع المقبل
وزير الخارجية يثمن المواقف الإسبانية الداعمة لـ مصر داخل الاتحاد الأوروبي
الرئيس السيسي وقرينته يتبادلان الأوسمة مع ملك إسبانيا وحرمه تقديرًا للعلاقات الاستراتيجية
أخبار البلد

الكنيسة الأسقفية تنظم يومًا توعويًا للاجئين

خدمة اللاجئين التابع للكنيسة الأسقفية
خدمة اللاجئين التابع للكنيسة الأسقفية
ميرنا رزق

نظم قطاع اللاجئين التابع للكنيسة الأسقفية، يومًا توعويًا للأسر اللاجئين، وذلك بكنيسة يسوع نور العالم الأسقفية بمصر القديمة.

أهمية التربية والتعليم 

بدأ بتقديم محاضرة حول التحرش وآثاره والدعم النفسي المرتبط به، ثم محاضرة أخرى عن دور الأسرة وأهمية التربية والتعليم في بناء مستقبل الأبناء.

كما تخلل اللقاء الإعلان عن خدمات مؤسسة مصر الملجأ، والتي تشمل قسم العيادات الطبية، قسم المساعدات، وقسم التشغيل.

وعلى الجانب الترفيهي، قدم فريق "قلوب بتحبك" برنامجًا للأطفال تضمن مسرحيات قصيرة وألعابًا متنوعة إلى جانب أنشطة للرسم على الوجوه التي اضفت لمسة من البهجة في قلوب الأطفال، واختُتم اليوم بتوزيع الهدايا على جميع الحاضرين.

الجدير بالذكر أن مكتب خدمة اللاجئين التابع للكنيسة الأسقفية يقدم خدماته للمهجرين واللاجئين وطالبي اللجوء الذين يعيشون في مصر والذين فروا من بلدانهم الأصلية بسبب الحرب أو الكوارث، إذ يسعى المكتب لتقديم المساعدات الإنسانية، والتشجيع النفسي والمساعدة في بناء الاكتفاء الذاتي وإحترام الذات.

