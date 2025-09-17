الكنيسة الأسقفية تنظم يومًا توعويًا للاجئين

نظم قطاع اللاجئين التابع للكنيسة الأسقفية، يومًا توعويًا للأسر اللاجئين، وذلك بكنيسة يسوع نور العالم الأسقفية بمصر القديمة.

أهمية التربية والتعليم

بدأ بتقديم محاضرة حول التحرش وآثاره والدعم النفسي المرتبط به، ثم محاضرة أخرى عن دور الأسرة وأهمية التربية والتعليم في بناء مستقبل الأبناء.

كما تخلل اللقاء الإعلان عن خدمات مؤسسة مصر الملجأ، والتي تشمل قسم العيادات الطبية، قسم المساعدات، وقسم التشغيل.

وعلى الجانب الترفيهي، قدم فريق "قلوب بتحبك" برنامجًا للأطفال تضمن مسرحيات قصيرة وألعابًا متنوعة إلى جانب أنشطة للرسم على الوجوه التي اضفت لمسة من البهجة في قلوب الأطفال، واختُتم اليوم بتوزيع الهدايا على جميع الحاضرين.

الجدير بالذكر أن مكتب خدمة اللاجئين التابع للكنيسة الأسقفية يقدم خدماته للمهجرين واللاجئين وطالبي اللجوء الذين يعيشون في مصر والذين فروا من بلدانهم الأصلية بسبب الحرب أو الكوارث، إذ يسعى المكتب لتقديم المساعدات الإنسانية، والتشجيع النفسي والمساعدة في بناء الاكتفاء الذاتي وإحترام الذات.