الأنبا بشارة يترأس قداس المناولة الاحتفالية بكنيسة القديس يوسف بالفكرية

ترأس نيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، قداس المناولة الاحتفالية لعدد من أبناء وبنات كنيسة القديس يوسف، بالفكرية.

أهمية سر الإفخارستيا

جاء ذلك بمشاركة الأب ميخائيل إبراهيم، راعي الكنيسة، والأب يوسف عادل، نائب راعي كنيسة السيدة العذراء، بالبدرمان، حيث قدم صاحب النيافة الذبيحة الإلهية، لأجل المحتفى بهم ليكونوا علامة خير، وسلام للكنيسة، وللمجتمع.

وفي كلمته، تحدث الأب المطران حول "أهمية سر الإفخارستيا"، في الثبات في الرب دائمًا، ومعايشة الليتورجيا في الحياة العملية اليومية، من خلال شهادة المحبة، والرجاء، والإيمان.

كذلك، أجرى راعي الإيبارشيّة حوارًا أبويًا مع أبناء وبنات المناولة الاحتفالية حول ما تعلموه خلال فترة الاستعداد لهذه المناسبة المباركة، كما تم تكريم خريجي وخريجات الرعية.