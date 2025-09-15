قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
باكستان تدعو إلى تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة
رئيس الوزراء يتابع مستجدات جهود فض التشابكات المالية بين جهات الدولة وبنك الاستثمار القومي
مدبولي يتابع إجراءات الإصلاحات المستهدفة لتحقيق متطلبات صندوق الصلابة والمرونة
«اتخاذ ما يلزم لحماية أمننا ومصالحنا».. الرئيس السيسي أمام القمة العربية: وحدتنا نقطة ارتكاز أساسية للتعامل مع التحديات
تركيا تتحدى: لدينا ما يكفي من الأدوات والقوة للتحرك ضد إسرائيل
رئيس جهورية القمر المتحدة: العدوان الإسرائيلي على الدوحة لا يستهدف قطر وحدها
الرئيس السيسي يعزي رئيس وزراء باكستان في ضحايا الفيضانات
رئيس إيران في قمة الدوحة: من سمع رجلا ينادي على المسلمين ولم يجبه فليس بمسلم
رئيس الصومال: هجوم إسرائيل على قطر تهديد خطير للأمن والسلم الدوليين
مفتي الجمهورية يبحث مع نظيره الكازاخستاني سبل التعاون في مجالات الفتوى والتأهيل العلمي
وزير التعليم: منح أوائل مادة البرمجة فرصة تدريب في الشركات اليابانية
الداخلية تكشف حقيقة فيديو فصل شرطى بالقاهرة لتجاوزه سلوكيًا أثناء العمل
أخبار البلد

الأنبا عمانوئيل يترأس قداس المناولة الاحتفالية برعية العائلة المقدسة بجراجوس

ميرنا رزق

ترأس نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، قداس المناولة الاحتفالية لعدد من أبناء وبنات رعية العائلة المقدسة، بجراجوس.

شارك في الصلاة الأب تيموثاوس الشايب، راعي الكنيسة، والقمص روفائيل ناشد، حيث ألقى صاحب النيافة عظة الذبيحة الإلهية، مهنئًا في بدايتها جميع الحاضرين، ببدء السنة القطبية الجديدة. فالتقويم القبطي هو شهادة حيّة، يحكي لنا عن ذكرى الشهداء الذين ضحوا بحياتهم، في سبيل محبتهم، وإيمانهم بشخص يسوع المسيح.

وتحدّث الأب المطران أيضًا عن القديس يوحنا المعمدان السابق والشهيد الذي ختم العهد القديم، وبدأ بعده العهد الجديد، ثم تطرق نيافته إلى معنى المناولة الاحتفالية التي نتناول فيها جسد ودم يسوع، ذكرى العشاء الأخير، ومدى عظمة سر الإفخارستيا، وكيفية حمل يسوع في سر القربان المقدس، وكيف يساعدنا في تغيير سلوك حياتنا، ويساعدنا أن نبعد عن الخطي، وأن نصنع خيرًا مع الجميع، ونعيش على مثال يسوع، ونكون رائحة المسيح الذكية، كما أوصنا القديس بولس الرسول في رسالته الثانية إلى كنيسة كورنثوس، الإصحاح الثاني، والآية الخامسة عشر.

الأنبا عمانوئيل عياد الكاثوليك قداس المناولة الاحتفالية رعية العائلة المقدسة

بالصور

المحنشة المغربية.. وصفة تقليدية بطعم لا يُقاوم

المحنشة المغربية

للأصحاء والمرضى.. نظام غذائي لعلاج النقرس

النقرس

التدخين الإلكتروني.. بديل أقل ضررًا أم وهم قاتل؟

التدخين الإلكتروني.. بديل أقل ضررًا أم وهم قاتل؟

بتحب تطرقعهم ..ما تأثير فرقعة الأصابع

فرقعة الأصابع

