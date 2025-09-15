الأنبا عمانوئيل يترأس قداس المناولة الاحتفالية برعية العائلة المقدسة بجراجوس

ترأس نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، قداس المناولة الاحتفالية لعدد من أبناء وبنات رعية العائلة المقدسة، بجراجوس.

قداس المناولة الاحتفالية

شارك في الصلاة الأب تيموثاوس الشايب، راعي الكنيسة، والقمص روفائيل ناشد، حيث ألقى صاحب النيافة عظة الذبيحة الإلهية، مهنئًا في بدايتها جميع الحاضرين، ببدء السنة القطبية الجديدة. فالتقويم القبطي هو شهادة حيّة، يحكي لنا عن ذكرى الشهداء الذين ضحوا بحياتهم، في سبيل محبتهم، وإيمانهم بشخص يسوع المسيح.

وتحدّث الأب المطران أيضًا عن القديس يوحنا المعمدان السابق والشهيد الذي ختم العهد القديم، وبدأ بعده العهد الجديد، ثم تطرق نيافته إلى معنى المناولة الاحتفالية التي نتناول فيها جسد ودم يسوع، ذكرى العشاء الأخير، ومدى عظمة سر الإفخارستيا، وكيفية حمل يسوع في سر القربان المقدس، وكيف يساعدنا في تغيير سلوك حياتنا، ويساعدنا أن نبعد عن الخطي، وأن نصنع خيرًا مع الجميع، ونعيش على مثال يسوع، ونكون رائحة المسيح الذكية، كما أوصنا القديس بولس الرسول في رسالته الثانية إلى كنيسة كورنثوس، الإصحاح الثاني، والآية الخامسة عشر.