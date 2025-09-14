قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يختتم المؤتمر السنوي للجنة الأسقفية للشباب بالكنيسة الكاثوليكية بمصر

الأنبا إبراهيم إسحق
الأنبا إبراهيم إسحق
ميرنا رزق

اختتم غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، المؤتمر السنوي للجنة الأسقفية للشباب بالكنيسة الكاثوليكية بمصر، وذلك بكاتدرائية القيامة، بمحطة الرمل، بالإسكندرية.

أهمية الرجاء 

وترأس صاحب الغبطة صلاة القداس الإلهي الختامي للمؤتمر، بمشاركة أصحاب النيافة الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، ومسؤول اللجنة الأسقفية للشباب، بالكنيسة الكاثوليكية بمصر، والأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، والأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، والأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، والأنبا مرقس وليم، مطران إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك.

شارك أيضًا عدد من الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات، ومسؤولو، وأعضاء اللجنة الأسقفية للشباب، ومسؤولو مختلف اللجان الشبابية بإيبارشيات كنيستنا الكاثوليكية بمصر، بحضور شباب وشابات من مناطق عدة.

أقيمت فعاليات المؤتمر تحت شعار "وَتَطْمَئِنُّ لأَنَّهُ يُوجَدُ رَجَاءٌ." (أي 11: 18)، ببيت كرمة الوادي، بوادي النطرون.

وألقى الأب البطريرك عظة الذبيحة الإلهية، قائلًا: إن الشباب هم جزء هام في الكنيسة، فعلى جميع المشاركين في المؤتمر أن تكونوا شهودًا للمسيح، لذلك يجب أن نمتلئ منه.

لذلك على جميع الشباب والشابات التأمل في الكتاب المقدس دائمًا، ليس فقط بالقراءة، بل بالتفاعل معها في داخلنا، ليكون أفكارنا، وعلاقتنا نابعة من هذا الغذاء.

وكان قد سبق القداس الإلهي رحلة لحج يوبيل الرجاء بكاتدرائية سانت كاترين، بالإسكندرية، أعقبها باقة من الترانيم الروحية، بقيادة المرنمة سلسبيل بغدادي.

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق الكاثوليك الكنيسة الكاثوليكية القداس الإلهي

