4 وصايا من البابا تواضروس في قداس عيد النيروز بالإسكندرية | صور

صلى قداسة البابا تواضروس الثاني، صباح اليوم بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية، صلوات قداس عيد النيروز (رأس السنة القبطية) وشاركه صاحبا النيافة الأسقفان اللذان يخدمان بالإسكندرية الأنبا باڤلي (قطاع المنتزه)، والأنبا هرمينا (قطاع شرق)، والقمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية. وعدد من الآباء الكهنة وخورس شمامسة الكنيسة. بينما امتلأت الكنيسة بالشعب.

قداس عيد النيروز

وفي عظة القداس هنأ قداسته الشعب القبطي بعيد النيروز وبدء سنة جديدة وتأمل قداسته في جملة "اسمك حلو ومبارك في أفواه قديسيك" والتي تقال في إبصالية يوم السبت، وأعطى قداسته أربعة وصايا لنعيش في السنة الجديدة في مخافة ربنا وهي:

١- حياة الشكر والرضا.

٢- حياة توبة وحياة متجددة كل حين.

٣- وعد جديد: في بداية السنة الجديدة وتعيش به وتطبقه كل يوم.

٤- حياة الخدمة: اجتهد أن تخدم وحرك قلبك نحو المحتاجين.