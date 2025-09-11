البابا تواضروس: استضافة مؤتمر مجلس الكنائس العالمي يدعم صورة مصر

أجرت الأمانة العامة لخدمة الشباب بالإسكندرية حوارًا مفتوحًأ مع قداسة البابا تواضروس، وذلك في إطار احتفالات الكنيسة بمرور ١٧ قرنًا على انعقاد مجمع نيقيه المسكوني الأول.

مجلس الكنائس العالمي

وجاء السؤال الرابع كالتالي:

- ما هو مجلس الكنائس العالمي وماذا عن المؤتمر المقام في مصر الشهر المقبل، وما سر اختيار مصر والكنيسة القبطية الأرثوذكسية لاستضافة المؤتمر هذا العام ٢٠٢٥؟

قداسة البابا: "كنيستنا القبطية بوصفها من أقدم كنائس العالم، فهي عضو مؤسس في العديد من المجالس الكنسية، ومن بينها مجلس الكنائس العالمي، نحن كنيسة لها ثقلها ولها حضورها القوي فلا يجب أن نعيش بمعزل عن العالم وأن يكون لنا دور وتوضيح وشرح."

وأضاف: "نحن نشارك في مجلس الكنائس العالمي في لجنة الإيمان والنظام، والمجلس يشارك فيه أكثر من ٣١٥ كنيسة على مستوي العالم، ٨٥٪ منها كنائس غربية."

وعن انعقاد مؤتمر مجلس الكنائس العالمي، أشار قداسته إلى أنه بمناسبة الاحتفال بمجمع نقية هذا العام سعينا لاستضافة المؤتمر، لأنه في مجمع نيقيه

٣٠٩ من الأساقفة الذين حضروه كانوا أساقفة شرقيين، فلماذا لا نعيد التاريخ؟!

وكذلك لأن القديس أثناسيوس مصري، فتكريمًا له وللبابا ألكسندروس وسلفيه البابا أرشيلاوس والبابا بطرس خاتم الشهداء الذين حفظوا الإيمان، أردنا أن يكون المؤتمر هنا في مصر لأنه يجب أن يذكر اسم مصر. وكذلك لأن هرطقة آريوس نشأت هنا على أرض مصر، والآباء المصريين هم الذين واجهوها، وبما أن الانتصار على هذه الهرطقة تم على أرض مصر، كان من الضروري في هذه المناسبة أن يكون المؤتمر هنا.

وأوضح: " المؤتمر سيتم على مدار ثلاثة أسابيع، وستحضره وفود من ١٠٠ دولة بإجمالي ٥٠٠ شخصًا، في البداية سيأتي ١٥٠ شخصًا ثم ينضم إليهم ٥٠ شخصًا ثم ينضم ٣٠٠ ليصل العدد في آخر ستة أيام إلى ٥٠٠ شخصًا."

حدث تاريخي لن يتكرر

ولفت: "المجمع المقدس في شهر يونيو الماضي أصدر بيانًا رحب فيه باستضافة المؤتمر، فنحن أمام حدث تاريخي لن يتكرر وسنسجله في السنكسار، وهو أيضًا حدث يدعم صورة مصر أمام العالم، ويكشف عن ثقل وحضور كنيستنا ككنيسة أرثوذكسية شرقية قوية وحية بشعبها وبخدمتها."