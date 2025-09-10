قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يوريتشيتش: غيّرت عقلية لاعبي بيراميدز.. والبعض قلّل من قدرتنا على مواجهة القطبين
إبراهيم عبد الجواد: أزمة مالية غير مسبوقة تُهدد كيان الزمالك
ترامب ينعى الناشط تشارلي كيرك ويكشف تفاصيل مقتله في جامعة يوتا فالي
إخراج 5 أسر منه.. تصدعات في عقار بمنطقة السيدة زينب
البابا يختتم سلسلة حكايات الشجرة المغروسة بعظة عن كتاب التاريخ المقدس
أحمد مدكور يكشف تفاصيل ابتكاره علاجًا لمرض نادر في البلع واعتماده عالميًا
وزير الخارجية الإيراني: الكيان الصهيوني يسعى لتقسيم سوريا وإقامة إسرائيل الكبرى
تأهيل عالمي بتعاون فرنسي في مدرسة تكنولوجيا الطيران بـ"العربية للتصنيع".. تفاصيل
البابا تواضروس يشرح أهمية السنكسار والدفنار في حياة الكنيسة
متحدث الصحة: الولادة الطبيعية أكثر أمانًا للطفل والأم.. ونضع إجراءات لتقليل القيصرية
إنقاذ حياة طفل بعملية جراحية دقيقة في مجمع الأقصر الطبي.. اعرف القصة
ضياء رشوان: نتنياهو خلق وضعا ضده في المنطقة باستهداف قطر
البابا تواضروس يشرح أهمية السنكسار والدفنار في حياة الكنيسة

ميرنا رزق

ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني عظته الأسبوعية من الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، في عشية عيد النيروز، حيث اختتم سلسلة "حكايات الشجرة المغروسة" بالحديث عن "كتاب التاريخ المقدس".

سحابة شهود

وأوضح قداسته أهمية السنكسار باعتباره "كتاب التاريخ الحي" الذي يربط المؤمنين بالقديسين والشهداء عبر الأجيال، كما تناول دور الدفنار ومجامع القديسين في التسبحة والقداس، مؤكدًا أن سير القديسين تمثل "سحابة شهود" تشجع على حياة القداسة والإيمان.

كما أشار قداسه البابا  إلى أن الأيقونات في الكنائس تمثل "نوافذ على الأبدية" ينظر منها القديسون ليشجعوا المؤمنين في مسيرتهم الروحية، مؤكدًا أن تسمية الكنائس بأسماء القديسين أو الأحداث الكبرى تعكس امتداد الإيمان وعمقه في الحياة القبطية.

وشهدت العظة اليوم الاحتفال بتكريم أوائل خريجي الجامعات والحاصلين على الدرجات العلمية العليا، إلى جانب الفائزين في مسابقة "اقرأ وأكسب"، وذلك وسط مشاركة عدد من الآباء الأساقفة والكهنة وحضور شعبي كبير ملأ أرجاء الكاتدرائية.

البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني عيد النيروز

الدكتور شريف فاروق وزير التموين

وزير التموين: إضافة المواليد ضمن مزايا استمارة تحديث البيانات للمستحقين

سوزي الأردنية

ترحيل البلوجر سوزي الأردنية من القسم إلى مركز الإصلاح والتأهيل

المتهمان

ادعى أنه اكتشف وفاته فى الأوراق الرسمية.. الداخلية تكشف الحقيقة

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

أرشيفية

هواتف منسية وصلاة العصر.. كيف أفلت قادة حماس من الهجوم الإسرائيلي في الدوحة؟

ارشيفية

تجديد حبس التيك توكر شاكر محظور 15 يوما على ذمة التحقيقات

مسرح جريمة - أرشيفية

جريمة تهز الجيزة.. مدمن يقـ ـتل زوجته ويشعل النيران بالشقة ثم ينهي حياته على السطح

حالة الطقس

موجة حارة جديدة .. الأرصاد تحذر من ظاهرتين جويتين غدا

هجوم الدوحة

طالبوا بتحرك عربي.. نواب وأحزاب مصرية ينددون بالاعتداء الإسرائيلي على قطر

حاتم باشات

باشات: العدوان الإسرائيلي على قطر انتهاك فج لكل الأعراف والقوانين الدولية

عقوبة الحبس

مليون جنيه وغلق المنشأة.. عقوبات رادعة لمخالفي قانون الوكالة والوساطة التجارية

اشتري شيفروليه كروز 2010 بهذا السعر

إطلالة جريئة.. هيفاء وهبي تتألق في أحدث جلسة تصوير في كليبها الجديد «توأم حياتي» |شاهد

5 مكونات لضمان لانش بوكس صحي

ماذا يحدث لجسمك عند تناول القرنفل؟

السر وراء وفاة أحمد الدجوي

اتقـ..تل ما انتـ..حرش.. أسرار صادمة في قضية أحمد الدجوي يكشفها تقرير جنائي جديد

باب صخري عملاق

ماذا يخفي وراءه؟.. باب صخري عملاق غامض في كازاخستان

البلوجر صولا

محتوى خادش وحكم بالمؤبد.. بلوجر جديدة في قبضة الأمن

محمد منير

محمد منير يطرح أحدث اغانيه "بين البينين"

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

