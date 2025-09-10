البابا تواضروس يشرح أهمية السنكسار والدفنار في حياة الكنيسة

ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني عظته الأسبوعية من الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، في عشية عيد النيروز، حيث اختتم سلسلة "حكايات الشجرة المغروسة" بالحديث عن "كتاب التاريخ المقدس".

سحابة شهود

وأوضح قداسته أهمية السنكسار باعتباره "كتاب التاريخ الحي" الذي يربط المؤمنين بالقديسين والشهداء عبر الأجيال، كما تناول دور الدفنار ومجامع القديسين في التسبحة والقداس، مؤكدًا أن سير القديسين تمثل "سحابة شهود" تشجع على حياة القداسة والإيمان.

كما أشار قداسه البابا إلى أن الأيقونات في الكنائس تمثل "نوافذ على الأبدية" ينظر منها القديسون ليشجعوا المؤمنين في مسيرتهم الروحية، مؤكدًا أن تسمية الكنائس بأسماء القديسين أو الأحداث الكبرى تعكس امتداد الإيمان وعمقه في الحياة القبطية.

وشهدت العظة اليوم الاحتفال بتكريم أوائل خريجي الجامعات والحاصلين على الدرجات العلمية العليا، إلى جانب الفائزين في مسابقة "اقرأ وأكسب"، وذلك وسط مشاركة عدد من الآباء الأساقفة والكهنة وحضور شعبي كبير ملأ أرجاء الكاتدرائية.