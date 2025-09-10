البابا تواضروس يهنئ الأقباط بعيد النيروز والسنة القبطية الجديدة

هنأ قداسة البابا تواضروس الثاني، أبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمناسبة حلول السنة القبطية الجديدة التي تبدأ اعتبارًا من غدٍ الخميس.

وجاء ذلك في بداية عظة قداسته في اجتماع الأربعاء الأسبوعي الذي أقيم في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، اليوم.

عيد النيروز

وأشار قداسته إلى أن كنيستنا القبطية الأرثوذكسية المصرية تحتفل بعيد النيروز (عيد الشهداء) وبدء السنة حسب التقويم القبطي الجديد ١٧٤٢ للشهداء وهو عيد يخص كنيستنا فقط. كما هنأ قداسته أيضًا كنائسنا القبطية في كل العالم.

وأضاف: "نحن الأقباط امتداد للمصريين القدماء والتقويم القبطي امتداد للسنة المصرية القديمة، وهي سنة زراعية باعتبار أن المصريين يسكنون بالقرب من نهر النيل ويزرعون الأرض المجاورة للنهر، وبالتالي يحتفلون بالسنة وبشهورها المرتبطة بعملية الزراعة"، معطيًا أمثلة لذلك من خلال أسماء بعض الشهور، كالتالي:

- توت: ري ولا تفوت؟!.

- هاتور: الدهب المنتور.

- كياك (كيهك): صباحك مساك تقوم من على فطورك تدور على عشاك.

واختتم قداسة البابا تهنئته بتهنئة عامة لبلادنا لأنه عيد مصري أيضًا، موضحًا أن تقويم الشهداء بدأ منذ بداية حكم دقلديانوس عام ٢٨٤ ميلادية.