قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البابا تواضروس يحذر من السعي وراء الصراعات: ستقف أمام الله وتعطي حسابًا
رئيس وزراء قطر لـ أمريكا: نبحث عن شركاء أمنيين جدد بعد تعرضنا لهجومين
البابا تواضروس: ندين كل أشكال العنف وسياسة الاعتداء على سيادة الشعوب والدول
السبت الممتاز.. عودة الدوريات الأوروبية الكبرى بمواجهات نارية بعد التوقف الدولي
كيف نعرف جواب صلاة الاستخارة؟.. مستشار المفتي يجيب
ضياء رشوان: الاتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية يؤكد استمرار الدور المصري
الحكومة تحسم ملف زيادة أسعار الكهرباء.. تخفيف الأعباء وحماية الشرائح الأكثر احتياجًا أولوية
البابا تواضروس يهنئ الأقباط بعيد النيروز والسنة القبطية الجديدة
هالة صدقي: بوسي شلبي مكانتش سكرتيرة محمود عبد العزيز
مدرسة "العربية للتصنيع" للتكنولوجيا التطبيقية تعليم فني على أعلى مستوى مجانا.. تفاصيل
هالة صدقي عن الإعلاميين: يحتاجون إجراء امتحان لغوي قبل دخولهم المجال
رئيس وكالة الطاقة الذرية يعرب عن امتنانه لمصر.. ويعلن عن انفراجة في مراقبة نووي إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البابا تواضروس: ندين كل أشكال العنف وسياسة الاعتداء على سيادة الشعوب والدول

البابا تواضروس
البابا تواضروس
ميرنا رزق

أعرب قداسة البابا تواضروس الثاني عن إدانته كافة أشكال العنف والصراع والحرب التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، متمنيًا أن يشهد العام القبطي الجديد سلامًا واستقرارًا لبلاد المنطقة.

جاء ذلك في بداية عظة قداسته في اجتماع الأربعاء الأسبوعي الذي أقيم في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.

الصلاة من أجل السلام 

وقال قداسة البابا: "ندين كل أشكال العنف والصراع وندين أيضًا سياسة الاعتداء على سيادة الشعوب والدول ونصلي من أجل عدم اتساع رقعة الصراع والحرب والقتال والتجويع، وكأن الإنسان فقد عقله."

وأضاف: "نصلي من أجل أن يحمي الله بلاد منطقة الشرق الأوسط وأن يعطي حكمة وتعقل لقادة الشعوب لأن الحروب في النهاية لا تأتي بنتيجة حقيقية، فالجميع في الحروب خاسر، ومنهزم، نصلي أن يعطي الله الحكمة والفكر السليم وأن نعيش في سلام وأن تنجو الشعوب من الصراع والألم، وأن تكون السنة الجديدة سنة سلام وطمأنينة لكل العالم ولبلادنا".

وحذر قداسته:  "نذكر من يسعون وراء الحروب والعنف والصراع، أنك أيها الإنسان ستقف يومًا أمام الله وستعطي حسابًا عن كل حياتك، والله الديان لن ينسى كافة أفعال الشر والعنف والخطية والقتال وكل ما يسبب ألم للإنسانية.

واختتم: "صلوا لكي يبارك الله السنة الجديدة ويجعلها سنة مباركة وأن يكللها بالفرح والهدوء والتعقل وبتوبة الإنسان وأن تعود بلاد المنطقة إلى هدوءها وسلامها من أجل النمو."

البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني منطقة الشرق الأوسط قداسة البابا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدكتور شريف فاروق وزير التموين

وزير التموين: إضافة المواليد ضمن مزايا استمارة تحديث البيانات للمستحقين

المتهمان

ادعى أنه اكتشف وفاته فى الأوراق الرسمية.. الداخلية تكشف الحقيقة

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

أرشيفية

هواتف منسية وصلاة العصر.. كيف أفلت قادة حماس من الهجوم الإسرائيلي في الدوحة؟

سوزي الأردنية

ترحيل البلوجر سوزي الأردنية من القسم إلى مركز الإصلاح والتأهيل

ارشيفية

تجديد حبس التيك توكر شاكر محظور 15 يوما على ذمة التحقيقات

حالة الطقس

موجة حارة جديدة .. الأرصاد تحذر من ظاهرتين جويتين غدا

جنازة الراحل عمرو ستين

وصول جثمان الفنان الراحل عمرو ستين لمسجد الشرطة بالشيخ زايد

ترشيحاتنا

فادي خفاجة

محاكمة فادي خفاجة بتهمة سب وقذف الفنان مجدي كامل.. أولى الجلسات 20 أكتوبر

سوزي الأردنية

ترحيل البلوجر سوزي الأردنية من القسم إلى مركز الإصلاح والتأهيل

سارق المسجد بدمنهور

اللص لم يخشى بيت الله.. هوية سارق المسجد بدمنهور| القصة الكاملة

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول القرنفل؟

\ماذا يحدث لجسمك عند تناول القرنفل؟
\ماذا يحدث لجسمك عند تناول القرنفل؟
\ماذا يحدث لجسمك عند تناول القرنفل؟

طرق طبيعية لعلاج لدغات البعوض.. اعرفها

لدغات الباعوض
لدغات الباعوض
لدغات الباعوض

طريقة عمل سلطة الكينوا بالسبانخ والافوكادو

طريقة عمل سلطة الكينوا بالسبانخ والافوكادو
طريقة عمل سلطة الكينوا بالسبانخ والافوكادو
طريقة عمل سلطة الكينوا بالسبانخ والافوكادو

لقطات من افتتاح معرض ميونخ الدولي للسيارات 2025

معرض ميونخ الدولي للسيارات
معرض ميونخ الدولي للسيارات
معرض ميونخ الدولي للسيارات

فيديو

السر وراء وفاة أحمد الدجوي

اتقـ..تل ما انتـ..حرش.. أسرار صادمة في قضية أحمد الدجوي يكشفها تقرير جنائي جديد

باب صخري عملاق

ماذا يخفي وراءه؟.. باب صخري عملاق غامض في كازاخستان

البلوجر صولا

محتوى خادش وحكم بالمؤبد.. بلوجر جديدة في قبضة الأمن

محمد منير

محمد منير يطرح أحدث اغانيه "بين البينين"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد