البابا تواضروس يستقبل الأنبا صرابامون أسقف إيبارشية أمدرمان وعطبرة وشمال السودان

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالاسكندرية، اليوم الثلاثاء، نيافة الأنبا صرابامون أسقف إيبارشية أمدرمان وعطبرة وشمال السودان.

اطمئن قداسة البابا خلال اللقاء على أبنائه في السودان، كما عرض نيافة الأنبا صرابامون على قداسته بعض الموضوعات الخاصة بخدمته لأبناء الإيبارشية.

وكان قداسته استقبل امس، مجموعة من شباب وخدام إيبارشية النمسا، وذلك ضمن زيارتهم لمصر، التي استمرت أسبوعين، قدموا خلالها خدمات تعليمية وتنموية في بعض الكنائس بإيبارشيات برج العرب وحلوان وبني سويف، وكذلك في شبرا الشمالية والجنوبية.

عبّر قداسة البابا خلال لقائه بالمجموعة، عن سعادته بلقائهم وبالخدمات التي قدموها، واستمع لانطباعاتهم عن الزيارة والخدمات، وكذلك رأيهم في تجربة الخدمة من خلال مكتب "HIGH" المعني بالتنسيق الخدمي بين إيبارشيات المهجر والمناطق الأكثر احتياجًا في مصر، والمكتب الذي أُنشئ بقرار من المجمع المقدس في مارس ٢٠٢٤، ويحمل اسمه "HIGH"، اختصارًا لعبارة "Hands in God’s Hand".