البابا تواضروس يستقبل مجموعة خدمية من إيبارشية النمسا

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم الاثنين، مجموعة من شباب وخدام إيبارشية النمسا، وذلك ضمن زيارتهم لمصر، التي استمرت أسبوعين، قدموا خلالها خدمات تعليمية وتنموية في بعض الكنائس بإيبارشيات برج العرب وحلوان وبني سويف، وكذلك في شبرا الشمالية والجنوبية.

عبّر قداسة البابا خلال لقائه بالمجموعة، عن سعادته بلقائهم وبالخدمات التي قدموها، واستمع لانطباعاتهم عن الزيارة والخدمات، وكذلك رأيهم في تجربة الخدمة من خلال مكتب "HIGH" المعني بالتنسيق الخدمي بين إيبارشيات المهجر والمناطق الأكثر احتياجًا في مصر، والمكتب الذي أُنشئ بقرار من المجمع المقدس في مارس ٢٠٢٤، ويحمل اسمه "HIGH"، اختصارًا لعبارة "Hands in God’s Hand".