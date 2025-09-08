قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحبس 4 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه للمتهمين بمطاردة فتيات طريق الواحات
أسهل طريقة لدفع فاتور الغاز
سعر الدولار اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025
مفوض حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يطالب بإنهاء المذبـ.حة الإسرائيلية بغزة
اللجنة العربية الإسلامية: نرفض تهجير الفلسطينيين تحت أي ذرائع أو مسميات
وزراء خارجية اللجنة العربية الإسلامية: نرفض التصريحات الإسرائيلية بشأن التهجير
عمر فرج وشقيقه في قبضة الأمن.. فيديوهات خادشة تضعهما خلف القضبان
ننشر أقوال ضابط الرقابة الإدارية في ضبط مدير جمارك حقق 17 مليون جنيه كسبا غير مشروع
حكم المصافحة بين المصلين بعد الصلاة .. دار الإفتاء تجيب
الرئيس السيسي يؤكد أهمية التعاون والتنسيق المصري الأمريكي لاحتواء التصعيد الإقليمي
الاحتلال يتلقى الضربات.. اختراق مسيرة حوثية الأجواء جنوب إسرائيل بالتزامن مع الهجوم الفدائي بالقدس المحتلة
أخبار البلد

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يترأس صلوت القداس الإلهي لرعية ميانمار

الدكتور سامي فوزي
الدكتور سامي فوزي
ميرنا رزق

ترأس المطران الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، صلوات القداس الإلهي لرعية ميانمار، وذلك بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

صلاه القداس الإلهي 

وقال رئيس الأساقفة في عظتهِ: التلاميذ واجهوا اضطهادات وتهديدات، لكنهم صلّوا أن يمنحهم الله القوة في الكرازة. هذه الصورة تكشف أن دعوتهم من يسوع لم تكن مجرد رسالة، بل التزام لا يمكن مقاومته: دعوة للطاعة والخدمة. ومع ضعفهم وسقوطهم في التجارب مثل الطموح والأنانية، كان يسوع يواصل تعليمهم وتصحيحهم، مؤكدًا أن التلمذة الحقيقية هي في التواضع وخدمة الآخرين، لا في المجد الأرضي.

واستكمل: السيد المسيح واجه تجربة الطموح وغسل أرجل تلاميذه ليعلّمهم الخدمة، ثم واجه تجربة الشفقة على النفس مؤكدًا أن كل تضحية من أجله ستُعوّض أضعافًا. وحين دعاهم لحمل الصليب، لم يكن يقصد رمزًا جماليًا، بل طريقًا بلا رجوع نحو الموت عن الذات والأنانية.

وأضاف: الرسول بولس لخّص المعنى قائلًا: “مع المسيح صُلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيّ.” فالتلمذة الحقيقية تعني أن نعيش متحدين مع المسيح، مصلوبين عن شهوات العالم، سائرين بقوته لا بقوتنا. والسؤال ليس: “هل أستطيع أن أتبع المسيح؟” بل: “هل أنا مستعد أن أتبع السيد المسيح؟ ”فلا يزال المسيح اليوم ينادي كنيسته لتسلك كتلاميذ حقيقيين: فنحن مدعوين منه، وله شخصيًا، مطيعين لوصاياه، خادمين الآخرين، وحاملين صليبنا كل يوم لنتبعه.

واختتم مصليًا نشكرك يا الله لأنك دعوتنا نكون تلاميذك. نشكرك من أجل كنيستك. علّمنا أن نكون تلاميذ حقيقيين، مستعدين نتبعك ونحمل صليبنا كل يوم.

الدكتور سامي فوزي القداس الإلهي الرسول بولس

أول دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

أول دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. تظهر في هذا الموعد

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

62.1 % للآداب و60.3 % للحقوق و50.9 للتربية .. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025.. الحكومة تعلن مفأجاة للموظفين

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025 بعد رفع الحد الأدنى للأجور

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم في مصر

أسعار الدواجن

انخفضت تاني.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

الطماطم

نقيب الفلاحين يعلن مفاجأة بخصوص سعر الطماطم

الفنان كريم مغاوري

تفاصيل عملية استغرقت 6 ساعات للفنان كريم مغاوري .. ورسالة مؤثرة لوالده |خاص

صورة أرشيفية

صخرة تنهي حياة شاب في دار السلام بسوهاج

جامعة أسوان

انطلاق امتحانات الدور الثانى بمعهد الدراسات الإفريقية بجامعة أسوان

حملات مرورية

ضبط 82 مركبة توك توك مخالفة فى حملات مرورية بأسوان

بالصور

منة فضالي تخطف الأنظار بإطلالة لافتة

نشرة المرأة والمنوعات| ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا بإطلالة غير متوقعة.. 4 أبراج تنتظرها مفاجأة مالية.. فوائد الثوم

"وضع الحيوانات الأليفة".. ابتكار من تسلا لحمايتها داخل سياراتها

الثوم النيء.. السلاح الخفى ضد السرطان وضعف المناعة

حجاب أسما شريف منير

قرار مفاجئ .. هل ارتدت أسما شريف منير الحجاب؟

تكريم وزير الدفاع للقادة

أوفوا العطاء..وزير الدفاع يكرم عددا من قادة القوات المسلحة

خسوف القمر الدموي

القمر أحمر وانحسار مياه البحر .. مشاهد الخسوف في سماء مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

ميس رضا

ميس رضا تكتب: هنا القاهرة... بغداد محبة راسخة وعلاقات ممتدة

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

