البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يشهد ختام مسابقة التعليم المسيحي بالكنيسة الكاثوليكية

شهد غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، ختام مسابقة الكتاب المقدس، التي نظمتها اللجنة الأسقفية للتعليم المسيحي، بالكنيسة الكاثوليكية بمصر، وذلك بالكلية الإكليريكية، بالمعادي.

مجمع نيقية

وقامت اللجنة الأسقفية للتعليم المسيحي بتنظيم مسابقة "الرسالة إلى العبرانيين" للمخدومين، ومسابقة "مرور 1700 على مجمع نيقية" للخدام والخادمات.

يأتي هذا في إطار حرص الكنيسة الكاثوليكية بمصر على مواكبة التطورات العصرية، واستخدام أحدث التقنيات والوسائل التكنولوجية، وغرس أهمية التأمل في الكتاب المقدس، وكلمة الله في نفوس أبنائها وبناتها على اختلاف أعمارهم السنية.

شارك في المشهد الختامي للمسابقة نيافة الأنبا دانيال لطفي، مطران إيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، ومسؤول اللجنة الأسقفية للتعليم المسيحي، بالكنيسة الكاثوليكية بمصر، وعدد من الآباء الكهنة، ومسؤولو مختلف مكاتب التعليم المسيحي بالإيبارشيات المختلفة، وخدام وخادمات، ومخدومي مختلف مراحل التعليم المسيحي.

وقدم الأب البطريرك كلمات التشجيع للحاضرين، مؤكدًا لهم أهمية الاستفادة من مثل هذه المسابقات الكتابية، مشيدًا ومثمنًا جميع القائمين على مسابقات الكتاب المقدس، مشيرًا دور معلم ومعلمة التربية الدينية في نقل وديعة الإيمان المسيحي الكاثوليكي إلى مخدوميهم، مهنئًا جميع الإيبارشيات الفائزة في المسابقة.

من جانبه، شكر نيافة الأنبا دانيال غبطة أبينا البطريرك، لدعمه المستمر والمتواصل لخدمة التعليم المسيحي، معبرًا عن امتنانه وتقديره لجميع مسؤولي، وأعضاء اللجان المنبثقة من اللجنة الأسقفية للتعليم المسيحي، بكنيستنا الكاثوليكية بمصر، مهنئًا جميع الخدام والخادمات، والمخدومين في المسابقة الكتابية.

وجاءت النتيجة النهائية للمسابقة الكتابية كالتالي:

مسابقة المرحلة الابتدائية:

- المركز الأول: إيبارشية القوصية.

- المركز الثاني: إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف.

- المركز الثالث: إيبارشية أسيوط.

مسابقة المرحلة الإعدادية:

- المركز الأول: إيبارشية القوصية.

- المركز الثاني: إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف.

- المركز الثالث: إيبارشية أسيوط.

مسابقة المرحلة الثانوية:

- المركز الأول: إيبارشية أسيوط.

- المركز الثاني: إيبارشية القوصية.

- المركز الثالث: الإيبارشية البطريركية.

مسابقة الخدام:

- المركز الأول: إيبارشية أسيوط.

- المركز الثاني: إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس.

- المركز الثالث: إيبارشية طيبة.

- المركز الرابع: الإيبارشية البطريركية.

وفي الختام، قام بطريرك الأقباط الكاثوليك بتوزيع الهدايا التذكارية على الفائزين، والمشاركين في المسابقتين "الرسالة إلى العبرانيين"، و "مرور 1700 على مجمع نيقية".