البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يترأس قداس المناولة الاحتفالية بكنيسة العذراء بشبرا الخيمة

ترأس أمس، غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، قداس المناولة الاحتفالية لعدد من أبناء وبنات كنيسة السيدة العذراء والقديس إسطفانوس، بشبرا الخيمة.

قداس المناولة الاحتفالية

شارك في الصلاة القمص مرقس لطفي، والأب بولس بباوي، راعيا الكنيسة، كما استهل صاحب الغبطة عظة الذبيحة الإلهية بالتأكيد على أن الكنيسة تنمو بالأسرار.

كذلك، أجرى بطريرك الأقباط الكاثوليك حوارًا مفتوحًا مع أبناء وبنات المناولة الاحتفالية حول ما تعلموه خلال فترة الاستعداد لهذه المناسبة المباركة.

وأكد الأب البطريرك للمحتفى بهم أهمية المواظبة على قراءة الكتاب المقدس، وممارسة الأسرار الكنسية، وحضور القداس الإلهي، وفعل أعمال الخير، موصيًا الأسر المشاركة في الاحتفال بأن يكونوا قدوة حسنة لأبنائهم وبناتهم.

تضمن القداس الإلهي أيضًا احتفال كورال "قلب يسوع"، بالذكرى الثلاثين للسيامة الكهنوتية للقمص مرقس لطفي، حيث قدم صاحب الغبطة، وجميع الحاضرين كلمات التهنئة له، احتفاءً بهذه المناسبة.

وفي نهاية الاحتفال، قام غبطة أبينا البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بتوزيع الهدايا التذكارية على أبناء وبنات المناولة الاحتفالية.