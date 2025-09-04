سيامة دياكون ورسامة شمامسة بكنيسة السيدة العذراء والأمير تادرس الشُطبي بكفر الدوار

صلى القداس الإلهي نيافة الأنبا إيلاريون أسقف البحيرة وتوابعها، بكنيسة السيدة العذراء والأمير تادرس الشُطبي بكفر الدوار، في زيارته الرعوية الأولى للكنيسة عقب تجليسه.

رسامة شمامسة

استقبله القس بفنوتيوس سليمان كاهن الكنيسة، وعدد من كهنة كفر الدوار. وخلال الصلوات رسم نيافته 10 شمامسة برتبة إبصالتس (مرتل)، و15 برتبة أغنسطس (قاري)، و6 برتبة إبيدياكون (مساعد شماس)، بالإضافة إلى سيامة الدياكون يوحنا “المهندس زغلول نسيم” للخدمة بالكنيسة.

وفي سياق آخر ، التقى نيافة الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة، بزوجات الآباء كهنة كنائس القطاع، وذلك بالكنيسة المرقسية الكبرى بالأزبكية.

بدأ اللقاء بكلمة ترحيب أبوية من نيافته بالحاضرات، تلاها ورشة عمل تفاعلية عن موضوع «القدوة»، تناولت الدور الروحي والعملي والأسري والاجتماعي لزوجة الكاهن في بيتها والكنيسة والمجتمع.

واُختتم الاجتماع بكلمة من نيافته بعنوان "القدوة في حياة زوجة الكاهن"، أكَّد فيها على أهمية أن يكون بيت الكاهن منارة مضيئة بالمحبة والاتضاع، وقدوة حية للشعب.