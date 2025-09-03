رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يشارك باحتفالية ذكرى المولد النبوي الشريف

شارك اليوم رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، باحتفالية ذكرى مولد النبوي الشريف، الذي أُقيم بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فضلية الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف المصري، والدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية.

رسالة محبة وتسامح

وأعرب رئيس الأساقفة عن سعادته بالمشاركة في هذا الاحتفال الكريم، الذي جمع كبار رجال الدولة والقيادات الدينية، لأنها تعد فرصة لتهنئة شعب مصر العظيم بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، مصليًا أن يحفظ الله القدير مصر بخير وسلام.

وأضاف رئيس الأساقفة أن هذا الاحتفال يمثل رسالة محبة وتسامح تعكس وحدة الشعب المصري وتماسك نسيجه الوطني، مشيرًا إلى أن هذه المناسبات الدينية تؤكد على القيم المشتركة التي تجمع المصريين جميعًا، مسلمين ومسيحيين، في وطن واحد يسعى دومًا إلى السلام والبناء.