الكنيسة تحيي ذكرى شجاعة القديس بنيامين وأودكسية أخته في مواجهة الاضطهاد

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الثلاثاء، الموافق السابع والعشرين من شهر مسرى القبطي،

ذكرى استشهاد القديس بنيامين وأودكسية أخته.

بنيامين وأودكسية أخته

وقال كتاب السنكسار الكنسي الذي يدون سير الآباء الشهداء والقديسين، ﻿إنه في مثل هذا اليوم استشهد القديس بنيامين وأودكسية أخته.

وأضاف السنكسار: “وُلِدَ هذان القديسان في شبشير (شبشير: قرية بمركز منوف بمحافظة المنوفية)، من أبوين مسيحيين، محبين للغرباء، حافظين للطهارة والنسك والعبادة. فربياهما على الآداب المسيحية، ولما كبر بنيامين اشتاق إلى سفك دمه على اسم السيد المسيح، فمضى إلى شطانوف (شطانوف: قرية بمركز أشمون بمحاظة المنوفية)، واعترف أمام الوالي بالسيد المسيح، فعذبه كثيراً وأمر بطرحه في السجن”.

وتابع: “وعندما سمع والداه وأخته بذلك ذهبوا إليه باكين، فعزاهم وعرفهم بسرعة زوال هذا العالم، فقالت له أخته: “حي هو الرب إني لا أفارقك، والموت الذي تموت به، أموت أنا به معك”، فوضعهما الوالي في سجن مظلم لمدة خمسة وعشرين يوماً، ثم أخرجهما وجعل في عنقيهما حجارة ثقيلة وطرحهما في البحر، فنزل ملاك الرب وحل الحجارة، وظلا سابحين إلى أن وصلا إلى بلدة تدعى بطرة، فوجدتهما فتاة وأخرجتهما من الماء”.

وواصل السنكسار: “وبعد ذلك عادا واعترفا بالسيد المسيح أمام الوالي، فعذبهما ثم أمر بقطع رأسيهما، فنالا إكليلي الشهادة، وجاء بعض المسيحيين وأخذوا الجسدين ونقلوهما إلى بلدتهما شبشير، فدفنوهما هناك، حيث بُنيت على اسميهما كنيسة”.

ما هو كتاب السنكسار ؟

جدير بالذكر أن كتاب السنكسار يحوي سير القديسين والشهداء وتذكارات الأعياد، وأيام الصوم، مرتبة حسب أيام السنة، ويُقرأ منه في الصلوات اليومية.

ويستخدم السنكسار ثلاثة عشر شهرًا، وكل شهر فيها 30 يومًا، والشهر الأخير المكمل هو نسيء يُطلق عليه الشهر الصغير، والتقويم القبطي هو تقويم نجمي يتبع دورة نجم الشعري اليمانية التي تبدأ من يوم 12 سبتمبر.

والسنكسار، بحسب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مثله مثل الكتاب المقدس لا يخفي عيوب البعض، ويذكر ضعفات أو خطايا البعض الآخر، وذلك بهدف معرفة حروب الشيطان، وكيفية الانتصار عليها، ولأخذ العبرة والمثل من الحوادث السابقة على مدى التاريخ.

