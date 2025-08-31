كورال وورش عمل في لقاء الشباب الجامعي بكنائس وسط القاهرة

نظمت لجنة خدمة الشباب الجامعي بكنائس قطاع وسط القاهرة، اللقاء الشهري للشباب الجامعي تحت عنوان "TAKE A BREAK" في الكنيسة المرقسية الكبرى بالأزبكية، وبحضور نيافة الأنبا رافائيل الأسقف العام للكنائس.

الضغوطات في الحياة

واستضاف اللقاء نيافة الأنبا مقار أسقف مراكز الشرقية ومدينة العاشر من رمضان، وألقى نيافته كلمة بعنوان "الثبات في الحياة الروحية في وسط ضغوط العالم"، كما تضمن اللقاء فقرات من تقديم كورال "القديس استفانوس"، وورش عمل عن "الضغوطات في الحياة وكيفية التعامل معها"، وشارك في اللقاء عدد كبير من الشباب والشابات من أبناء كنائس القطاع.