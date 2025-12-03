محافظ الإسكندرية يدعو المواطنين للمشاركة الفاعلة في الاستحقاق الانتخابي

أكد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، في تصريحات لـ«إكسترا نيوز»، دعوته لجموع المواطنين إلى المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية خلال جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025.

وشدد محافظ الإسكندرية على أهمية حضور الناخبين والتعبير عن إرادتهم باعتباره واجبًا وطنيًا يعزز المسار الديمقراطي.

انتظام العمل داخل اللجان وتوفير التسهيلات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة

وأوضح المحافظ أن العمل داخل اللجان يسير بشكل منتظم منذ بدء عملية التصويت، مع استقبال الناخبين بسهولة وانسيابية.

ووجّه بتوفير جميع سبل الراحة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، بما في ذلك تسهيل حركة الدخول والخروج، وتخصيص أماكن مجهّزة لهم داخل المقار الانتخابية.

كما شدّد على الالتزام التام بالإجراءات التنظيمية لضمان سير العملية الانتخابية دون أي معوقات.

غرفة العمليات بالمحافظة تتابع الاستعدادات منذ يومين

وأشار الفريق أحمد خالد إلى أن محافظة الإسكندرية كانت جاهزة بالكامل لإجراء جولة الإعادة، موضحًا أن غرفة العمليات الرئيسية تعمل على مدار الساعة منذ يومين لمتابعة جميع الترتيبات المتعلقة بالعملية الانتخابية.

وتتضمن الاستعدادات التأكد من توافر جميع المتطلبات اللوجستية داخل اللجان، بما يشمل تجهيزات ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير بيئة منظمة وآمنة للناخبين.