قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السيدة انتصار السيسي: وجود أصحاب الهمم يضيف قيمًا وإنسانية وجمالًا لا يُقدّر بثمن
الأنباء اللبنانية: مسيرات الاحتلال تحلق على ارتفاع منخفض فوق بيروت وضواحيها
الرئاسة الفلسطينية: لا استقرار بالمنطقة دون قيام دولة فلسطينية وفق الشرعية الدولية
موعد مباراة بيراميدز أمام كهرباء الإسماعيلية في الدوري المصري
احذر.. العبث بمعدات السكة الحديد يعرضك للحبس وغرامة 20 ألف جنيه
مفيش خروقات.. الائتلاف المصري يتابع عملية التصويت في جولة الإعادة للمرحلة الأولى
طلعوه من الميه متوفي| تصريحات صادمة من والد أحد المتسابقين عن السباح يوسف محمد
تأخر التصويت في بعض لجان إعادة انتخابات النواب بالمرحلة الأولى بسبب سوء الأحوال الجوية
حسام عبدالمجيد ينتظر عرض قطري وآخر برتغالي للرحيل عن الزمالك
بعد تطبيقها بالبحيرة والقاهرة.. إجراءات مكافحة فيروس ماربورج تصل مدارس الجيزة
وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية في إيديكس 2025
التعليم العالي وقطاع الأعمال يطلقان خطة لإنشاء أول مدينة تعليمية جامعية متكاملة بإقليم الدلتا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

استخراج شهادة الجيش من المنزل 2025..الخطوات والرسوم

استخراج شهادة الجيش من المنزل 2025..الخطوات والرسوم
استخراج شهادة الجيش من المنزل 2025..الخطوات والرسوم
عبد العزيز جمال

يبحث الكثيرون عن خدمة استخراج شهادة الجيش إلكترونيًا، لتسهيل حصول المواطنين على شهادة الخدمة العسكرية أو شهادة الإعفاء من المنزل، دون الحاجة للتوجه إلى مكتب التجنيد. 

تتيح هذه الخدمة تقديم الطلب ودفع الرسوم إلكترونيًا، مما يوفر الوقت والجهد.

شهادة الجيش

خطوات استخراج شهادة الجيش من المنزل 2025

لاستخراج شهادة الجيش من المنزل عبر الإنترنت، اتبع الخطوات التالية:

  1. زيارة الموقع الرسمي لوزارة الدفاع.
  2. الدخول إلى هيئة التنظيم والإدارة واختيار "إدارة التجنيد والتعبئة".
  3. اختيار الخدمة المطلوبة وهي "استخراج شهادة الخدمة العسكرية".
  4. تسجيل البيانات الشخصية والأسرية بشكل دقيق لضمان سرعة معالجة الطلب.
  5. متابعة حالة الطلب عبر الإنترنت باستخدام رقم الطلب الذي تحصل عليه بعد التسجيل.

تكلفة استخراج شهادة الجيش من المنزل 2025

تبلغ رسوم استخراج شهادة الجيش من المنزل 100 جنيه للشهادة الورقية، أما الشهادة المصغرة فتصل رسومها إلى 150 جنيهًا. ويمكن سداد هذه الرسوم بعدة طرق:

  • الدفع عبر الإنترنت أثناء تقديم الطلب.
  • الدفع من خلال منافذ خدمة فوري.
  • التوجه إلى قسم التجنيد والتعبئة لدفع الرسوم يدويًا.

أماكن استلام شهادة الجيش بعد تقديم الطلب إلكترونيًا

على الرغم من أن الخدمة إلكترونية، يجب على المتقدمين التوجه إلى قسم التجنيد في مديرية الأمن التابع لها لاستلام الشهادة.

 بعد تقديم الطلب، سيظهر رقم يجب الاحتفاظ به لتقديمه عند الاستلام.

شهادة الجيش

الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادة الجيش من المنزل 2025

  • لتجنب رفض الطلب، يجب تجهيز المستندات التالية:
  • صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم.
  • صورة بطاقة الرقم القومي للأب.
  • بطاقة الخدمة العسكرية "6 جند" من مكتب التجنيد.
  • بيان قيد عائلي للأب أو الزوجة في حالة العائلة المشتركة.

تجديد شهادة الجيش إلكترونيًا

لمن يرغب في تجديد الشهادة أو استخراج بدل فاقد، يمكن اتباع نفس خطوات التقديم الإلكتروني، مع تقديم مستندات إضافية عند الحاجة، مثل:

  • نموذج (53 تعبئة) لمن هم في فترة الاحتياط.
  • صورة بطاقة الرقم القومي سارية المفعول.

طرق دفع الرسوم إلكترونيًا

  • توفر الخدمة عدة طرق دفع لتسهيل الإجراءات:
  • الدفع عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.
  • استخدام منافذ خدمة فوري المنتشرة في مختلف المحافظات.

مميزات الخدمة الإلكترونية

  • توفر الخدمة الإلكترونية العديد من المزايا:
  • استخراج الشهادة من المنزل دون الحاجة للتوجه لمكتب التجنيد.
  • تسهيل الإجراءات وتقليل الوقت والجهد.
  • مرونة في تقديم الطلب ودفع الرسوم إلكترونيًا.
  • الحصول على شهادة الخدمة العسكرية أو الإعفاء بسرعة وكفاءة.

تعد خدمة استخراج شهادة الجيش من المنزل 2025 خطوة هامة نحو تطوير الخدمات الحكومية، حيث تتيح للمواطنين الحصول على شهادتهم بسرعة وسهولة، مع تسديد الرسوم إلكترونيًا أو من خلال منافذ الدفع، مما يقلل الوقت المستغرق في الإجراءات التقليدية.

تكلفة استخراج شهادة الجيش تكلفة استخراج شهادة الجيش من المنزل استخراج شهادة الجيش من المنزل خطوات استخراج شهادة الجيش من المنزل شهادة الجيش من المنزل عبر الإنترنت تكلفة استخراج شهادة الجيش من المنزل 2025 الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادة الجيش من المنزل 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يوسف محمد لاعب الزهور

نتحمّل المسئولية.. اتحاد السباحة يكشف الحقيقة الكاملة حول واقعة وفاة لاعب الزهور ببطولة الجمهورية

السيدة أعلى دائري بشتيل

90 ثانية مُرعبة للحظة سقوط سيدة أعلى دائري بشتيل.. والأهالي: شباب سرقوها ودفعوها للقفز |شاهد

محل دواجن فاسدة

كارثة خلف العروض الوهمية.. تفاصيل إغلاق محل دواجن فاسدة بالجيزة

الحضري

نتيجة مباراة مصر والكويت| التدخل القوي لـ «الحضري» وراء التعادل في اللحظات الأخيرة.. تفاصيل

ترامب

بينهم بلدان عربية .. «ترامب» يُوقف جميع طلبات الهجرة لمُواطني 19 دولة

الأذان

ماذا يقول السامع عند قول المؤذن الصلاة خير من النوم؟.. اعرف رأي الفقهاء

حريق

دون إصابات .. الحماية المدنية تنقذ عقارًا من حريق هائل بالقاهرة | صور

الجولان

123 دولة أيّدت القرار | الأمم المتحدة تدعو إسرائيل للانسحاب من «الجولان».. وسوريا تشكر مصر

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

الكرملين: بوتين وافق على بعض المقترحات الأمريكية ومستعد لمواصلة المحادثات

صورة أرشيفية

الكرملين: نثمن الجهود الأمريكية لتسوية الصراع في أوكرانيا

محافظ الإسكندرية

محافظ الإسكندرية يدعو المواطنين للمشاركة الفاعلة في الاستحقاق الانتخابي

بالصور

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية في إيديكس 2025

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2025
وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2025
وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2025

كيف يؤثر القلق النفسي على جسم الطفل؟ حادثة السباح يوسف محمد تكشف الحقيقة الصادمة

وفاة السباح يوسف محمد لاعب نادى الزهور
وفاة السباح يوسف محمد لاعب نادى الزهور
وفاة السباح يوسف محمد لاعب نادى الزهور

كوريا الجنوبية تعرض المدفع K9 والطائرة FA50 خلال جناحها بمعرض إيديكس 2025

الجناح الكوري الجنوبي في معرض إيديكس 2025
الجناح الكوري الجنوبي في معرض إيديكس 2025
الجناح الكوري الجنوبي في معرض إيديكس 2025

كيف تفرق بين هبوط الضغط والنوبة الصرعية؟ علامات دقيقة تكشف لك الحقيقة

كيف تفرّق بين هبوط الضغط والنوبة الصرعية؟ علامات دقيقة تكشف لك الحقيقة
كيف تفرّق بين هبوط الضغط والنوبة الصرعية؟ علامات دقيقة تكشف لك الحقيقة
كيف تفرّق بين هبوط الضغط والنوبة الصرعية؟ علامات دقيقة تكشف لك الحقيقة

فيديو

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2025

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية في إيديكس 2025

جناح دولة الإمارات في معرض إيديكس 2025

مسيرات ومدرعات وصواريخ تعمل بالذكاء الاصطناعي في جناح الإمارات بمعرض إيديكس 2025.. صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: العدو الشرس والصديق الحميم

المزيد