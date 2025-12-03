رئيس لجنة متابعة قنا: الأمور تسير بانتظام في العملية الانتخابية وهناك تكدس في بعض اللجان

أكد رئيس لجنة متابعة محافظة قنا ، أن هناك 352 لجنة فرعية بالمحافظة، مشيرا إلى أن هناك إلتزام العمل بهم.



وتابع خلال مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للإنتخابات بشأن التصويت فى الدوائر ال19 الملغاة وجولة الإعادة بإطسا بمحافظة الفيوم فى المرحلة الأولي لإنتخابات مجلس النواب بالداخل: "الأمور تسير بإنتظام وهناك تكدس فى بعض اللجان، ولكن محدود وأمر طبيعي،

وكان هناك زميل تأخر ل9 ونصف ولكن أمكن توصيله للجنة الفرعية وتم فتحها فورا".



وأكد المستشار أحمد بنداري، أن المحافظة كاملة يتم التصويت إليها، قائلا: “يجب متابعة كافة الدوائر الإنتخابية فى المحافظة والإحداث أول بأول والتنسيق مع مدير الأمن والمحافظ وكافة جهات الدولة معكم”.