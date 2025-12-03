قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

إقبال ملحوظ من السيدات للمشاركة في انتخابات مجلس النواب بسوهاج

جانب من عملية التصويت بسوهاج
جانب من عملية التصويت بسوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت محافظة سوهاج، اليوم الأربعاء، مشهدًا انتخابيًا حافلًا بالحيوية، حيث توافدت السيدات بكثافة لافتة على لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهن في انتخابات مجلس النواب، وسط أجواء تنظيمية هادئة وإجراءات تأمينية مشددة، ما يعكس وعي المرأة السوهاجية ودورها المحوري في العملية الديمقراطية.

المشهد منذ الساعات الأولى لانطلاق التصويت، حيث استقبلت 550 مقرًا انتخابيًا و586 لجنة فرعية الناخبين، الذين يتجاوز عددهم 3 ملايين و375 ألف مواطن، موزعين على 8 دوائر انتخابية.

انتخابات مجلس النواب بسوهاج

وظهرت طوابير النساء بشكل واضح أمام اللجان في المراكز والقرى، حيث حرصت ربات المنازل، والطالبات، وكبار السن على الحضور مبكرًا حاملات بطاقات الهوية، وسط أجواء تسودها الأغاني الوطنية، والزغاريد، وارتفاع أعلام مصر التي أضفت روحًا احتفالية على اليوم الانتخابي.

وفي القرى، بدا حضور السيدات أكثر قوة، خاصة مع توفير أماكن انتظار مظللة ومقاعد مخصصة لكبار السن، إلى جانب وجود فرق شبابية متطوعة لتنظيم الدخول وتقديم المساعدة، كما شهدت اللجان تفاعلًا إيجابيًا من العاملين في العملية الانتخابية، الذين حرصوا على تسهيل إجراءات التصويت لكل الفئات.

وتزامن المشهد مع موقف إنساني مؤثر أثار إعجاب المتواجدين أمام إحدى اللجان، حين أصر رجل مُسن يعاني من صعوبة الحركة على الإدلاء بصوته، مستندًا على كتف حفيده في طريقه إلى اللجنة، في لقطة تعكس الإرادة القوية والوعي المتجذر لدى أهالي سوهاج بأهمية المشاركة.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج محافظة سوهاج انتخابات النواب بسوهاج انتخابات

