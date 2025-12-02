قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حارس وعقاب السماء| منظومات مصرية جديدة بمعرض إيديكس 2025 لمواجهة الطائرات المسيرة.. فيديو وصور
شالوا برقع الأدب | تعليق صادم من عبدلله رشدي على مغازلة سيدات لطبيب بالسوشيال ميديا
مدرعات عائلة التمساح والشيربا تبهر الوفود العسكرية والزوار في معرض إيديكس 2025| صور
ترامب: يجب أن أفوز بجائزة نوبل للسلام عن كل حرب أنهيتها
مال حرام.. الإفتاء تحذر من مكاسب ألعاب المراهنات الإلكترونية
مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026.. ما القصة؟
دعاء ثلث الليل الأخير الثابت عن النبي.. لا تفوت أفضل أوقات الاستجابة
موعد مباراة مصر القادمة بعد التعادل مع الكويت في كأس العرب
إيديكس 2025 | شركة روسية كبرى تعتزم تصنيع معدات دفاعية عالية التقنية بمصر
بعد 10 أيام من الرعب .. تفاصيل عودة المصريين المختطفين في مالي
الكيلو بجنيه يفضح كارثة .. الزراعة تضبط دواجن فاسدة في محل بفيصل
بوتين: أوروبا تعرقل جهود السلام .. وموسكو مستعدة لأي مواجهة إذا فُرضت عليها
محافظات

إنقاذ حياة سيدة بعد تلقيها 42 جرعة مصل .. ملحمة طبية بمستشفى سوهاج العام

سوهاج _ أنغام الجنايني

شهد مستشفى سوهاج العام واحدة من أهم الحالات الحرجة، بعدما نجح الفريق الطبي في إنقاذ حياة سيدة تُدعى (ن. أ. م – 55 عامًا)، من نجع حمد، عقب تعرضها لعضة ثعبان سام في القدم اليسرى، ووصولها إلى المستشفى في حالة حرجة تهدد حياتها.

وأكد الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن الطاقم الطبي تعامل مع الحالة فور استقبالها وفق بروتوكولات العلاج المعتمدة، حيث وصلت المريضة وهي تعاني من تدهور شديد نتيجة انتشار السم في الجسم وتأثيره على الوظائف الحيوية، ليتم حجزها بشكل عاجل داخل قسم العناية المركزة وتقديم الرعاية الطبية الدقيقة لها على مدار الساعة.

وأوضح "دويدار" أن المريضة خضعت لسلسلة من الفحوص الطبية المتقدمة، شملت إجراء فحص إيكو على القلب، وعرضها على أطباء الأوعية الدموية، إضافة إلى إجراء أشعة دوبلر للتأكد من سلامة الدورة الدموية في القدم المصابة.

كما تلقت المريضة 42 جرعة كاملة من المصل المضاد لسموم الثعابين، وهو ما ساهم بصورة حاسمة في استقرار حالتها ووصولها لمرحلة الأمان الطبي.

نموذج مشرف لكفاءة منظومة الطوارئ بسوهاج

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن نجاح الفريق الطبي في السيطرة على الحالة يُعد "نموذجًا مشرفًا" يبرز جاهزية مستشفى سوهاج العام وقدرتها على التعامل مع الحالات الحرجة المعقدة، مؤكدًا أن ما جرى يمثل "ملحمة طبية" شاركت فيها أطقم متعددة التخصصات باحترافية عالية.

تحذير للمواطنين وتأكيد على توافر الأمصال

ولفت "دويدار" إلى توافر الأمصال المضادة للدغات الثعابين والعقارب في جميع المستشفيات العامة والمركزية بمدن وقرى محافظة سوهاج، مطالبًا المواطنين بعدم التهاون أو التأخر في التوجه إلى المستشفى عند التعرض لأي لدغة أو عضة، مهما بدت بسيطة، حفاظًا على حياتهم ووفقًا لتعليمات وزارة الصحة والسكان.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج صحة سوهاج ثعبان مصل

