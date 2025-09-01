القس أندريه زكي: الكنيسة شريك أساسي في بناء القيادات الشابة

شهد الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، انطلاق فعاليات مؤتمر إعداد قادة الشباب، برعاية رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، ببيت رئاسة الطائفة الإنجيلية "أجابيه" بوادي النطرون، وبالشراكة مع مؤسسة SLU الدولية وحضور عدد من قياداتها من الولايات المتحدة الأمريكية، وخدمة TC مصر، بحضور القس طوني جورج مؤسس TC الخدمة في مصر والشرق الأوسط.

يهدف المؤتمر إلى إعداد وتدريب الشباب من الفئة العمرية بين 15 و20 عامًا على مفاهيم القيادة وتنمية المهارات الحياتية والروحية، وتشجيعهم على تحمل المسؤولية تجاه مجتمعاتهم. وتضمن البرنامج جلسات رئيسية وورش عمل حول موضوعات مثل التميز والتحفيز، وإدارة الوقت، ووضع الأهداف الذكية، وعناصر رحلة القيادة، بالإضافة إلى أنشطة رياضية وترفيهية وجلسات تسبيح وتأمل روحي.

القيادة الحقيقية

وخلال كلمته في المؤتمر، شدد الدكتور القس أندريه زكي على أن القيادة الحقيقية تبدأ من الداخل، من قيم راسخة وإيمان عميق ينعكس في خدمة الآخرين، مؤكدًا أن إيماننا بالشباب هو إيماننا بالمستقبل، وأن الكنيسة شريك أساسي في بناء القيادات الشابة وجيل جديد قادر على مواجهة تحديات العصر بروح المسؤولية والخدمة.

وقال:"الروح القدس كان يقود يوسف خطوة بخطوة، فكان أمينًا ومخلصًا رغم التجارب الصعبة التي مر بها. الطاعة لله والقدرة على مقاومة الخطية هما أساس القيادة الحقيقية. لقد غفر يوسف لإخوته رغم خيانتهم، وهذه القوة ليست ضعفًا بل محبة نابعة من إيمان صادق. وهكذا نحن أيضًا نحتاج أن نواجه التجارب والضيقات بثقة بأن الله يحوّل الشر إلى خير لمجد اسمه".

كما أشاد رئيس الطائفة الإنجيلية بجهود القائمين على المؤتمر لتنظيم فعاليات متنوعة تهدف إلى تنمية وبناء مهارات الشباب وتوسيع آفاقهم، وتعزيز القيم الروحية والاجتماعية لدى الشباب.

ويشارك في المؤتمر عدد من المتحدثين المتميزين من قيادات SLU، منهم: الدكتور برينت أوين، والدكتور برينت كرو، والدكتور جيف والاس، والدكتور شون ماكدويل، والدكتور جاي ستراك، وإيثان كراودر، وجيمس سانج لي، ونيكي هوفباوير، لتقديم عروض ومحاضرات حول القيادة والتطوير الشخصي وبناء الشخصية المتكاملة.