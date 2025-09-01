قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أعلى قيمة 1000 جنيه ومنصة لحجز وحدات بديلة.. أخبار سارة من الإسكان بشأن الإيجار القديم
الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 36
ألمانيا.. الوضع الإنساني في غزة مأساوي.. يجب انتهاء الحرب فورًا
شقة فيصل.. السنيورة والملك أمام النيابة يتهمة تصوير أفلام إب.احية
تهديد حقيقي للصحة.. تحذير عاجل من الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية
طارق يحيى يتساءل: هل فيريرا مفروض عليه استبعاد لاعيبة بعينهم
«المالية» تعلن مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2025
الرئيس الصيني: شانجهاي ستلعب دورا أكبر في تعزيز الوحدة لقوة الجنوب العالمي
الاحتلال يواصل الغارات.. واغتيال أبو عبيدة يثير التساؤلات| محلل يوضح
فتح أسواق جديدة في مصر أمام اليابان لاستثمارات حيوية
أسعار الفراخ اليوم الإثنين أول سبتمبر.. كيلو البانيه بكام؟
وزير الطيران يبحث مع سفيرة الدومينيكان تعزيز التعاون وتبادل الخبرات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

القس أندريه زكي: الكنيسة شريك أساسي في بناء القيادات الشابة

القس أندريه زكي
القس أندريه زكي
ميرنا رزق

شهد الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، انطلاق فعاليات مؤتمر إعداد قادة الشباب، برعاية رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، ببيت رئاسة الطائفة الإنجيلية "أجابيه" بوادي النطرون، وبالشراكة مع مؤسسة SLU الدولية وحضور عدد من قياداتها من الولايات المتحدة الأمريكية، وخدمة TC مصر، بحضور القس طوني جورج مؤسس TC الخدمة في مصر والشرق الأوسط.

يهدف المؤتمر إلى إعداد وتدريب الشباب من الفئة العمرية بين 15 و20 عامًا على مفاهيم القيادة وتنمية المهارات الحياتية والروحية، وتشجيعهم على تحمل المسؤولية تجاه مجتمعاتهم. وتضمن البرنامج جلسات رئيسية وورش عمل حول موضوعات مثل التميز والتحفيز، وإدارة الوقت، ووضع الأهداف الذكية، وعناصر رحلة القيادة، بالإضافة إلى أنشطة رياضية وترفيهية وجلسات تسبيح وتأمل روحي.

القيادة الحقيقية

وخلال كلمته في المؤتمر، شدد الدكتور القس أندريه زكي على أن القيادة الحقيقية تبدأ من الداخل، من قيم راسخة وإيمان عميق ينعكس في خدمة الآخرين، مؤكدًا أن إيماننا بالشباب هو إيماننا بالمستقبل، وأن الكنيسة شريك أساسي في بناء القيادات الشابة وجيل جديد قادر على مواجهة تحديات العصر بروح المسؤولية والخدمة.

وقال:"الروح القدس كان يقود يوسف خطوة بخطوة، فكان أمينًا ومخلصًا رغم التجارب الصعبة التي مر بها. الطاعة لله والقدرة على مقاومة الخطية هما أساس القيادة الحقيقية. لقد غفر يوسف لإخوته رغم خيانتهم، وهذه القوة ليست ضعفًا بل محبة نابعة من إيمان صادق. وهكذا نحن أيضًا نحتاج أن نواجه التجارب والضيقات بثقة بأن الله يحوّل الشر إلى خير لمجد اسمه".

كما أشاد رئيس الطائفة الإنجيلية بجهود القائمين على المؤتمر لتنظيم فعاليات متنوعة تهدف إلى تنمية وبناء مهارات الشباب وتوسيع آفاقهم، وتعزيز القيم الروحية والاجتماعية لدى الشباب.

ويشارك في المؤتمر عدد من المتحدثين المتميزين من قيادات SLU، منهم: الدكتور برينت أوين، والدكتور برينت كرو، والدكتور جيف والاس، والدكتور شون ماكدويل، والدكتور جاي ستراك، وإيثان كراودر، وجيمس سانج لي، ونيكي هوفباوير، لتقديم عروض ومحاضرات حول القيادة والتطوير الشخصي وبناء الشخصية المتكاملة.

القس أندريه زكي الطائفة الإنجيلية الروح القدس الكنيسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم 1 سبتمبر 2025

مجلس النواب

برلماني لـ وزير التعليم: على أي أساس وضعت أجر معلمي الحصة الذي لا يكفي مواصلاتهم؟

وفاة أب وابنه

رحلا في حادث أليم.. وفاة أب وابنه يُفجع السوشيال ميديا بكفر الشيخ|القصة الكاملة

صرف معاشات شهر سبتمبر 2025

11.5 مليون مستفيد.. صرف معاشات سبتمبر اليوم بزيادة رسمية

عمال مصر

بدء تطبيق قانون العمل رسميا اليوم.. وهذه أبرز مزاياه

صورة أرشيفية

بشرى سارة بشأن مناهج إنجليزي الثانوية العامة المقررة في العام الدراسي الجديد

أسعار الذهب في مصر

أسعار الذهب يوم الإثنين 1-9-2025 في مصر

ترشيحاتنا

وزارة الصحة

تنبيه هام وعاجل من الصحة بشأن لقاح الأنفلونزا الموسمية

القس أندريه زكي

القس أندريه زكي: الكنيسة شريك أساسي في بناء القيادات الشابة

سارة عبدربه

في قلب صقلية .. مصريّة تتوَّج دوليًا لبعث الحياة بذاكرة الإنسانية

بالصور

أسعار الفراخ اليوم الإثنين أول سبتمبر.. كيلو البانيه بكام؟

اسعار الفراخ اليوم الاثنين
اسعار الفراخ اليوم الاثنين
اسعار الفراخ اليوم الاثنين

بروتوكول بين مصر والسعودية لدعم جهود الأمن البحرى .. صور

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

حجاب وفستان مكشوف.. بسمة بوسيل تثير غضب السوشيال ميديا بظهورها في مهرجان فينسيا

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

3 حالات خطيرة.. أضرار شرب القهوة في هذا التوقيت

اضرار شرب القهوة على الريق
اضرار شرب القهوة على الريق
اضرار شرب القهوة على الريق

فيديو

عروس حلوان

مكنتش بتعمل فيلر في شفايفها.. السبب الحقيقي لوفاة عروس حلوان

مي عز الدين

مي عز الدين تكشف لأول مرة عن كيفية تجاوز وفاة والدتها.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: كيس أمير

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: ليل

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: المواهب الشابة.. وجمهوريتنا الجديدة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حرب بلا رصاص .. الدبلوماسية المصرية في مرمى الاستهداف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وداعا أيها العميد

المزيد