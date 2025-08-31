اللقاء الافتتاحي للدورة الثانية لمجلس إدارة هيئة أوقاف الكنيسة الكاثوليكية بمصر

اجتمع مجلس إدارة هيئة أوقاف الكنيسة الكاثوليكية بمصر، برئاسة وحضور صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وذلك في إطار الاجتماع الأول للدورة الثانية لمجلس الهيئة.

رؤية للعمل

أقيم الاجتماع بدار القديس إسطفانوس للأقباط الكاثوليك، بالمعادي، بمشاركة أعضاء المجلس من الآباء المطارنة والأساقفة، ممثلي الطوائف الكاثوليكية، والعلمانيين.

تضمن الاجتماع عرضًا مختصرًا لمسيرة المجلس خلال الأربعة سنوات الماضية، وأهم الموضوعات المطروحة، كما تم انتخاب سيادة المطران جان ماري شامي، النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان، وكيلًا لمجلس إدارة هيئة الأوقاف، فيما تم انتخاب الأستاذة مريم شوقى عبيد، أمينًا للسر. واختتم الاجتماع بعرض رؤية للعمل في المرحلة القادمة.