الأنبا توما يلتقي الشمامسة الإكليريكيين بالإيبارشية

التقي نيافة الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، الشمامسة الإكليريكيين بالإيبارشية، بمناسبة اقتراب بدء العام الأكاديمي الجديد، بالكلية الإكليريكية، بالمعادي.

أقيم اللقاء بمقر المطرانية، تحدث الأب المطران في كلمته لأبنائه الشمامسة قائلًا: مع بداية هذا العام الدراسي الجديد، أود أن أهنئكم، ونرفع قلوبنا معًا بالشكر لله الذي دعاكم، لتسيروا في طريق الكهنوت المقدس، الطريق الذي هو عطية ومسؤولية ورسالة.

الكاهن هو قلب المسيح

أدعوكم أن تجعلوا من هذه السنة فرصة للنمو المتوازن، روحيًا وعلميًا. فالجانب الروحي هو الأساس الذي يبني علاقتكم العميقة بالرب يسوع المسيح، مصدر دعوتكم وقوتكم.

والجانب التعليمي والمعرفي هو الذي يهيئكم، لتكونوا رعاة قادرين على خدمة كلمة الله بوعي وعمق، فتقودوا النفوس إلى ينابيع الخلاص.

تذكروا دائمًا أن الكاهن هو قلب المسيح وسط شعبه، وأن الكنيسة تحتاج إلى كهنة "حسب قلب الرب" (إر 3: 15)، رعاة يفيضون حبًا، ويعيشون بتواضع، ويسهرون على خلاص نفوس إخواتهم.

صلاتي أن يرافقكم الروح القدس في مسيرتكم، ويقوّيكم في كل جهاد روحي وفكري، فتكونوا حقًا أبناءً أمناء للكنيسة، وشهودًا حقيقيين للإنجيل.