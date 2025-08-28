وحدة الصم التابعة للكنيسة الأسقفية تفتتح المرحلة الثانوية للتعليم الأكاديمي

أعلنت جمعية الناردين للخدمات الاجتماعية التابعة للكنيسة الأسقفية، عن افتتاح مرحلة جديدة للتعليم الأكاديمي بوحدة الصم، تشمل الصف الأول الثانوي والصف الثاني الثانوي، وذلك في إطار سعيها المتواصل لتوفير فرص تعليمية متكاملة للطلاب الصم وضعاف السمع، ودعم مسيرتهم الدراسية.

ويأتي هذا التطور مواكبًا لجهود الجمعية في تقديم التعليم الأكاديمي من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثالث الإعدادي، لتستكمل الآن حلقة التعليم الثانوي بما يفتح آفاقًا أوسع أمام الطلاب.

كما تقدم الجمعية مجموعة من برامج التعليم المهني بجانب التعليم الأكاديمي مثل الخياطة والنجارة وصناعة الإكسسوارات والخيامية. هذا بالإضافة إلى أنشطة متنوعة مثل كرة القدم، الرسم، الكمبيوتر، والرحلات التعليمية والترفيهية التي تهدف إلى تنمية مهارات الطلاب وصقل مواهبهم.

في إطار استعدادها لبدء العام الدراسي الجديد، أعلنت جمعية الناردين عن تنظيم يوم رياضي لكرة القدم بمشاركة الطلاب، وذلك لتعزيز روح الفريق ودعم الأنشطة التربوية والرياضية داخل الجمعية.