الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

بشهر النصر.. أفخم الماركات العالمية بمزاد جديد للسيارات ‏

مزاد سيارات
مزاد سيارات
كريم عاطف

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية عن إقامة مزاد علني لبيع عدد من المركبات المختلفة الموديلات والطرازات، وذلك يوم 23 أكتوبر 2025.

مزاد سيارات

و تقام جلسة المزاد العلني للسيارات الحكومية تقام في قاعة نادي الجيزة الرياضي في شارع البحر الأعظم بمحافظة الجيزة.

و تشمل المركبات المعروضة للبيع سيارات ملاكي ماركات متعددة، تويوتا، كيا، فولكس، شيفروليه، سوزوكي، BMW، هيونداي، ميتسوبيشي، مرسيدس، دايهاتسو، فولفو.

مزاد سيارات

كما يتم تحديد تأمين دخول المزاد بمبلغ 10 الاف جنيه، فيما يبلغ ثمن كراسة الشروط ‏‏400 جنيه مصري، ويتم البيع بدون عمولة، والمعاينة أساس البيع، و يتم سداد ثمن المركبة فور رسو المزاد، ويتم سداد باقي الثمن خلال 15 يوما.

صورة تعبيرية لمزاد سيارات جمارك

ويمكن طلب ‏كراسة الشروط والمواصفات من الهيئة العامة للخدمات الحكومية أبراج وزارة ‏المالية امتداد شارع رمسيس برج 2، والبيع يتم طبقا للشروط المدونة بكراسة الشروط.

الهيئة العامة للخدمات الحكومية المزاد العلني للسيارات الحكومية المزاد العلني للسيارات جلسة المزاد العلني للسيارات سيارات ملاكي مزاد سيارات

