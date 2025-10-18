شركة شهيرة تسجل 120 عملية استدعاء بسبب عيوب سياراتها

بعد فترة هدوء قصيرة، عادت شركة فورد الأمريكية لتتصدر عناوين الأخبار مجددًا ، بسبب سلسلة جديدة من عمليات الاستدعاء التي تؤثر على مئات الآلاف من سياراتها، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 120 حملة استدعاء خلال عام واحد فقط، وهو رقم ضخم يفوق منافسيها بكثير، إذ يزيد بنحو 100 حملة عن عدد الاستدعاءات الصادرة من جنرال موتورز هذا العام.

أكثر من 625 ألف سيارة فورد مشمولة بالاستدعاء

تشمل أحدث موجة من الاستدعاءات نحو 625,000 سيارة في السوق الأمريكية، وتتوزع على أربعة طرازات رئيسية من إنتاج الشركة.

أكبر حملة منها استهدفت 332,778 سيارة فورد موستنج في الولايات التي تشهد طقسًا باردًا، حيث تم رصد عيوب محتملة في نظام المقود والتدفئة قد تؤثر على سلامة القيادة في الظروف المناخية القاسية.

استدعاء ضخم لشاحنات Super Duty

أما الحملة الثانية، فتشمل ما يقرب من 292,000 شاحنة من طراز Super Duty، التي تعتبر من أكثر الطرازات مبيعًا لدى فورد.

تتعلق المشكلة هذه المرة بأعطال محتملة في أنظمة التعليق الخلفي، ما قد يؤدي إلى فقدان السيطرة أثناء القيادة أو تحميل الأوزان الثقيلة، وهو ما استدعى تدخلًا عاجلًا من الشركة.

مشكلات إضافية في برونكو ورينجر

لم تسلم سيارات برونكو ورينجر وF-Series من حملات الاستدعاء الجديدة، إذ أُبلغ عن مشاكل في أنظمة الأمان الداخلية وأجهزة الاستشعار الإلكترونية، مما قد يؤثر على أداء السيارة في حالات الطوارئ أو أثناء القيادة على الطرق الوعرة.

مع وصول عدد الحملات إلى 120 استدعاء في 2025 وحده، تواجه فورد انتقادات متزايدة بشأن جودة التصنيع وإدارة العيوب الفنية، رغم محاولاتها المتواصلة لتحسين منظومتها الإنتاجية وتعزيز الرقابة على خطوط التجميع.

ويشير محللون إلى أن هذا الرقم الكبير قد يؤثر على ثقة المستهلكين في طرازات الشركة، خاصة في الأسواق التي تعتمد بشكل كبير على سمعة فورد في مجال المتانة والأداء.