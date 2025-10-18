قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار البلد

القومي للمرأة ووزارة العدل ينظمان اليوم التعريفي الأول لمناهضة جريمة ختان الإناث

جانب من اليوم التعريفي
أمل مجدى

نظمت اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة بالشراكة مع قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل ومجلس الدولة وبمشاركة وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومى للمرأة اليوم التعريفي الأول لموظفات وموظفي مجلس الدولة حول الجهود الوطنية لمناهضة جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والذى استهدف عدد 50 من موظفات وموظفي مجلس الدولة.

في إطار مبادرة "معاً بالوعى نحميها" وفى ضوء التعاون المشترك بين المجلس القومي للمرأة ووزارة العدل ومجلس الدولة، تحت رعاية القاضي عدنان فنجري وزير العدل والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة والمستشارأسامة يوسف شلبى رئيس مجلس الدولة.

افتتح فعاليات اليوم المستشار إيهاب حمودة الأمين العام المساعد بمجلس الدولة موجهاً الشكر الى وزارة العدل والمجلس القومي للمرأة على تعاونهم الدائم والمستمر مرحباً بالحضور ونقلت الدكتورة نسرين البغدادى نائبة رئيسة المجلس القومى للمرأة تحيات المستشارة أمل عمار رئيسه المجلس القومي للمرأة ووجهت الشكر الي قطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل بوزارة العدل ومجلس الدولة وأكدت على حرص المجلس الدائم على تبني مبادرات وتنظيم فعاليات تهدف الي التوعية بهذه الجريمة.

وخلال كلمتها نقلت القاضية رشا محفوظ رئيسة المكتب الفني بقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، تحيات القاض عدنان فنجري وزير العدل ، والقاضية سوزان عبد الرحمن فهمى مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، مشيرة ان هذه الفعاليات تأتي تنفيذا للعديد من الاستراتيجيات الوطنية التي اطلقتها مصر وعلي رأسها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان ٢٠٢١ والاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة والاستراتيجية الوطنية للقضاء على ختان الإناث وكذلك استراتيجيه وزاره العدل والتي حرصت من خلالها علي تطبيق رؤيه الدولة المصرية فتضمن المحور السادس من محاورها تعزيز ونشر ثقافه حقوق الانسان وحمايه الفئات الاولي بالرعاية  وعلي راسها المرأة والطفل، وعرضت الإطار التشريعى لجرائم العنف ضد المرأة والتطور التشريعي لجريمة ختان الاناث.

كما عرضت إيزيس محمود حافظ مسئولة التثقيف والتنمية بالمجلس مبادرة معاً بالوعى نحميها  التى تهدف الى تعزيز وعى المرأة وتمكينها وحمايتها وتهيئة بيئة داعمة تضمن لها التمكين الاقتصادى والاجتماعي والسياسى والمعرفى وتحفيز مشاركتها فى الحياة العامة وصنع القرار ومحاربة الشائعات، ونشأة وجهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث من حملات طرق الابواب والقوافل الطبية وغيرها من الانشطة.
وتحدثت الدكتورة دينا شكري الاستاذ بكلية الطب بجامعة القاهرة ورئيس قسم الطب الشرعي عن دور الطب الشرعي في إثبات جريمة تشويه الاعضاء التناسلية للإناث وتقديم الدعم النفسي لضحايا هذه الجريمة.

القومي للمرأة حقوق الإنسان وزارة العدل مناهضة جريمة تشويه الأعضاء التناسلية الوعى

