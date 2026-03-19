دانيال البنا : أسعار النفط مرشحة للارتفاع إلى 120 دولارًا للبرميل
موعد مباراة الأهلي والترجي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا
بتشتم من عيالي.. مي كساب تكشف ردود الفعل على مسلسل "نون النسوة"
محمد العدل يتغنى بموهبة ريهام عبد الغفور بعد نجاحها في "حكاية نرجس"
هتعرف من ريحتها.. أسرار تفرق بين الرنجة السليمة والفاسدة
السما صفرا.. عاصفة ترابية وأمطار متقطعة تضرب أسيوط
بطائرة مسيرة .. عدوان جديد على مصفاة ميناء عبدالله الكويتي
ماكرون يدعو للتوصل الفوري إلى وقف استهداف البنية التحتية المدنية
طعم جديد نضج وأصبح له أسلوبه.. عمرو أديب يُشيد بموهبة كريم محمود عبدالعزيز
خبير تربوي يكشف سلبيات قرار تأخير موعد امتحانات شهر مارس 2026
البرلمان العربي يُجدّد رفضه القاطع لمُهاجمة إيران المنشآت النفطية والصناعية
أ ف ب: ارتفاع أسعار الغاز الأوروبية بأكثر من 30% بعد هجوم إيران على منشأة غاز في قطر
طلب إحاطة فى النواب حول ارتفاع اسعار فواتير المياه بسبب أخطاء القراءة والتقدير الجزافى

تقدم الدكتور محمد عبد الحميد عضو مجلس النواب بطلب إحاطة موجه إلى وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن التقديرات الجزافية لفواتير المياه، والتي ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة دون أن تعكس الاستهلاك الحقيقي للأسر مشيراً إلى إن شكاوى المواطنين من فواتير المياه أصبحت ظاهرة متكررة في مختلف المحافظات، حيث يفاجأ المواطنون بفواتير مرتفعة لا تتناسب مع حجم الاستهلاك الفعلي، وهو ما يثير تساؤلات حول آليات احتساب الاستهلاك ومدى دقة قراءة العدادات من قبل الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأشار " عبد الحميد " إلى أن الأمر يثير القلق خاصة في ظل ما يتم الإعلان عنه سنوياً من خسائر للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والتي تصل إلى ما يقرب من 4 مليارات جنيه وفق ما يرد في مناقشات الموازنة العامة للدولة، وهو ما يستدعي مراجعة شاملة لآليات الإدارة والإنفاق داخل هذه المنظومة الحيوية.

مطالباً الحكومة بتوضيح عدد من التساؤلات المهمة، من بينها :
1. ما الأسباب الحقيقية وراء الارتفاع الملحوظ في فواتير المياه لدى عدد كبير من المواطنين رغم ثبات أو انخفاض الاستهلاك الفعلي؟
2. ما مدى اعتماد شركات المياه على التقديرات الجزافية بدلاً من القراءات الفعلية للعدادات؟
3. ما الإجراءات الرقابية المتخذة لضمان دقة قراءة العدادات ومنع تحميل المواطنين أعباء مالية غير مستحقة؟
4. كيف تحقق الشركة القابضة خسائر تقدر بنحو 4 مليارات جنيه سنوياً رغم زيادة الفواتير المحصلة من المواطنين؟
5. ما مبررات صرف بدلات ومكافآت واجتماعات جمعيات عمومية للشركات التابعة في ظل إعلان خسائر كبيرة؟

وتقدم الدكتور محمد عبد الحميد بعدد من المقترحات لمعالجة هذه الأزمة،فى مقدمتها التوسع في تركيب العدادات الذكية مسبقة الدفع لضمان دقة احتساب الاستهلاك ومنع التقديرات الجزافية وإطلاق منظومة إلكترونية موحدة لتسجيل قراءات العدادات بالتصوير لضمان الشفافية في احتساب الفواتير مع تفعيل لجان تفتيش ورقابة مفاجئة على شركات المياه بالمحافظات لمراجعة دقة القراءات والفواتير إضافة إلى إعادة هيكلة المصروفات الإدارية والبدلات داخل الشركة القابضة والشركات التابعة بما يتناسب مع الوضع المالي الحقيقي.

وأكد على أن المياه خدمة أساسية لا تحتمل العشوائية أو التقديرات غير الدقيقة، مشدداً على أن تحميل المواطنين أعباء مالية غير مبررة أمر مرفوض، ويستلزم تدخلاً عاجلاً من الحكومة لضبط منظومة الفواتير وضمان العدالة والشفافية، حفاظاً على حقوق المواطنين وثقتهم في مؤسسات الدولة.

عيد الفطر 2026

أهلا بالعيد الجمعة أم السبت.. دار الإفتاء تحدد أول أيام عيد الفطر المبارك 2026

محمد صلاح

بعد هدف وأسيست.. لماذا طلب صلاح التبديل والذهاب إلى غرفة الملابس؟

معاشات

موعد صرف معاشات أبريل 2026 لـ 11.5 مليون مواطن

هلال عيد الفطر

هلال عيد الفطر 2026 يولد بعد قليل.. الجمعة أول أيام العيد فلكيًا في مصر

الطماطم

مجنونه ياقوطة.. الطماطم تصل لأعلى سعر فمتى تنخفض بالأسواق؟

الدواجن والبيض

البانيه نزل 30 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس

الأرصاد

منخفض جوي يضرب مصر.. وهذه أخطر أيام التقلبات

احمد العوضي

يارا السكري شمسها حامية.. أحمد العوضي يكشف معنى الوصف لأول مرة

نجوم دولة التلاوة يتألقون في المساجد الكبرى

كبار القراء ونجوم «دولة التلاوة» يحيون الليلة التاسعة والعشرين من رمضان في المساجد الكبرى

عيد الفطر 2026

أهلا بالعيد الجمعة أم السبت.. دار الإفتاء تحدد أول أيام عيد الفطر المبارك 2026

علامات ليلة القدر

هل ظهرت علامات ليلة القدر 29 رمضان؟ 8 أمارات تُبشرك بالليلة المباركة

طريقة عمل الكفتة بالطحينة في الفرن

من البنجر.. طريقة عمل الحنة الحمراء بوصفة اقتصادية

قبل العيد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحمص المسلوق في العيد؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

المزيد