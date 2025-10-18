قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

كيت بلانشيت على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة لعرض فيلم father mother sister brother

نجلاء سليمان  
تصوير كيرلس صلاح

انطلقت منذ قليل السجادة الحمراء لعرض فيلم كيت بلانشيت father mother sister brother بعد حصوله على الدب الذهبي في مهرجان فينيسيا.

وحضرت النجمة كيت بلانشيت على السجادة الحمراء برفقة المهندس نجيب ساويرس لافتتاح عرض الفيلم.


كان مهرجان الجونة قد أعلن عن استضافة الممثلة والمنتجة وسفيرة النوايا الحسنة للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين كيت بلانشيت كضيفة شرف في الدورة الثامنة، التي تُقام في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر بمدينة الجونة.

تُعد كيت بلانشيت، الحائزة على جائزتي أوسكار، واحدة من أبرز نجمات السينما العالمية بفضل مسيرتها الغنية وإنجازاتها في مجالي الفن والإنسانية. وتحت شعار المهرجان الدائم “السينما من أجل الإنسانية”، يعتز المهرجان باستقبالها والمشاركة في فعاليات خاصة ضمن برنامج هذا العام، تعزيزًا لرسالة المهرجان في دعم التبادل الثقافي والتأثير الإنساني والاجتماعي.

قدّمت بلانشيت خلال مسيرتها الفنية أداءات استثنائية نالت عنها إشادة واسعة، في أعمال مثل إليزابيث (Elizabeth)، كارول (Carol)، وتار (Tàr)، كما فازت بالأوسكار عن دوريها في الطيار (The Aviator) وبلو جاسمين (Blue Jasmine). وإلى جانب السينما، تألقت على خشبة المسرح، وشغلت منصب المديرة الفنية المشاركة لفرقة سيدني ثياتر كومباني، كما شاركت في تأسيس شركة الإنتاج Dirty Films التي حققت نجاحًا لافتًا بإنتاج أعمال سينمائية وتلفزيونية حصدت جوائز عالمية.

ولا يقتصر تميز بلانشيت على عطائها الفني فحسب، بل يمتد إلى نشاطها الإنساني البارز؛ فمنذ عام 2016، تشغل منصب السفيرة العالمية للنوايا الحسنة للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، حيث تكرّس جهودها لرفع الوعي بقضايا اللاجئين والدفاع عنهم. زارت العديد من مخيمات اللاجئين في الأردن ولبنان وبنغلاديش وجنوب السودان والنيجر والبرازيل، وشاركت قصصهم مع العالم، ما جعلها صوتًا مؤثرًا في دعم القضايا الإنسانية. وفي عام 2018، كرّمها المنتدى الاقتصادي العالمي بـ جائزة الكريستال تقديرًا لإسهاماتها وجهودها المتواصلة في المجال الإنساني.

