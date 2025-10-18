لأول مرة .. إشارة مرورية جديدة باللون الأبيض

يقترب العالم من ثورة في أنظمة المرور، بعد إعلان علماء من جامعة ولاية نورث كارولينا عن تطوير إشارات مرور بأربعة ألوان، تضيف الضوء الأبيض إلى الأحمر والأصفر والأخضر.

ويهدف هذا الابتكار إلى تنظيم حركة المرور في عصر السيارات ذاتية القيادة، وجعل الطرق أكثر أمانا وانسيابية، فالإشارة البيضاء لن تستبدل الألوان التقليدية، بل ستعمل كتنبيه للسائقين بأن السيارات الذاتية تتحكم مؤقتا في حركة المرور عند التقاطع.

فعندما يقترب عدد كاف من السيارات ذاتية القيادة، تتواصل فيما بينها ومع الإشارة لتنظيم الحركة تلقائيا، فيضيء اللون الأبيض ليعلم السائقين بمتابعة المركبات أمامهم دون تدخل بشري، بينما تعود الإشارة للألوان المعتادة عند غياب هذا التنسيق.

يعتمد النظام على "الحوسبة الموزعة"، التي تتيح تبادل البيانات بين المركبات والإشارات في الوقت الفعلي لضبط السرعة والاتجاه وتوقيت العبور، وتشير الدراسات إلى أن هذا النظام قد يقلل الازدحام بنسبة تصل إلى 94% في حال سيطرة السيارات الذاتية على الطرق، كما يخفض استهلاك الوقود والانبعاثات ويعزز السلامة المرورية.

وسيبدأ فريق البحث بتجارب ميدانية أولية في بيئات مغلقة كالموانئ، لقياس كفاءة الإشارة البيضاء قبل تعميمها على الطرق العامة، ويرى العلماء أن اللون الأبيض مجرد رمز قابل للتغيير، المهم أن يكون مميز ومفهوم، لأنه يمثل بداية مرحلة جديدة تتكامل فيها قيادة الإنسان مع الذكاء الاصطناعي لتنظيم حركة المرور بكفاءة غير مسبوقة.