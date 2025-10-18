قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسامة ربيع: ميرسك تعد من كبرى شركات الشحن والنقل البحري على مستوى العالم
استقرار أسعار الذهب اليوم السبت 18 أكتوبر 2025 بعد آخر انخفاض
الأرصاد: غدا طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 30
الرئيس السيسي: مصر تتطلع لزيادة حجم استثمارات ميرسك العالمية في السوق المصري
دبلوماسي: نجاح المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ لن يتحقق إلا بضغط واشنطن
القومي للمرأة ووزارة العدل ينظمان اليوم التعريفي الأول لمناهضة جريمة ختان الإناث
رسميًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 18 أكتوبر 2025
وزيرة التعاون الدولي تشارك في إطلاق صندوق الثقة متعدد المانحين
ضياء رشوان: نتنياهو يتهرب من استحقاقات المرحلة الثانية
البنك الأهلي يتقدم بهدف نظيف على الجونة بالشوط الأول في الدوري
ضياء رشوان: اتفاق شرم الشيخ منع تهجير الفلسطينيين بأي شكل حتى الطوعي
شوط أول سلبي بين البنك الأهلي والجونة بالدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد: غدا طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 30

حالة الطقس
حالة الطقس
أ ش أ

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد..بينما يسود طقس معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره.


وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.


وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح شمالية غربية.


وبالنسبة لحالة خليج السويس تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 30 20
العاصمة الإدارية 31 18
6 أكتوبر 31 19
بنها 30 20 
دمنهور 29 19 
وادي النطرون 30 20
كفر الشيخ 29 19
المنصورة 30 20 
الزقازيق 30 20 
شبين الكوم 29 19 
طنطا 28 19 
دمياط 27 22 
بورسعيد 27 23 
الإسماعيلية 30 19 
السويس 29 19 
العريش 28 17 
رفح 27 17 
رأس سدر 30 21 
نخل 27 12 
كاترين 25 09 
الطور 29 20 
طابا 28 17 
شرم الشيخ 33 23 
الإسكندرية 28 19 
العلمين 28 18 
مطروح 26 16 
السلوم 30 17 
سيوة 30 16 
رأس غارب 33 24 
الغردقة 32 23 
سفاجا 33 23 
مرسى علم 33 24 
شلاتين 34 24 
حلايب 31 25 
أبو رماد 33 23 
رأس حدربة 32 24 
الفيوم 31 18 
بني سويف 31 18 
المنيا 32 18 
أسيوط 33 17 
سوهاج 35 19 
قنا 36 21 
الأقصر 36 21 
أسوان 38 23 
الوادي الجديد 35 21 
أبوسمبل 38 24

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

المدينة العظمى الصغرى 
مكة المكرمة 38 28 
المدينة المنورة 36 24
الرياض 34 22
المنامة 33 26 
أبوظبي 35 25 
الدوحة 35 26 
الكويت 37 22
دمشق 27 10 
بيروت 27 23 
عمان 24 13 
القدس 23 13 
غزة 26 20 
بغداد 36 24 
مسقط 31 25 
صنعاء 23 11 
الخرطوم 40 27 
طرابلس 27 20 
تونس 23 17
الجزائر 23 13 
الرباط 26 16 
نواكشوط 33 23

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

المدينة العظمى الصغرى 
أنقرة 20 06
إسطنبول 21 12
إسلام آباد 30 18
نيودلهي 32 22 
جاكرتا 34 24    
بكين 13 03 
كوالالمبور 32 24
طوكيو 25 17 
أثينا 22 15 
روما 23 10 
باريس 17 09 
مدريد 24 14 
برلين 12 03
لندن 16 11
مونتريال 16 08
موسكو 07 03 
نيويورك 19 10
واشنطن 22 10
أديس أبابا 22 11 
 

الأرصاد الجوية الأرصاد حالة الطقس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

المتهمين

القبض على فتاة و3 شباب يمارسون الرذيلة بالأسكندرية

أرشيفية لانقلاب مركب

غرق مركب هجرة غير شرعية بها مصريين أمام سواحل إيطاليا

ترامب

مظاهرات حاشدة اليوم في كل أمريكا ضد ترامب

جانب من الأعمال والاسحار التي عثر عليها بسوهاج

العثور على دُمى مشوهة في حملة تنظيف المقابر بالبلينا..ما القصة؟

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 18-10-2025

أسعار الدواجن

عاودت التراجع.. هبوط أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم السبت

ارشيفية

السعر 274 جنيها.. جرعات لقاح الإنفلونزا والفئات العمرية المستهدفة وأماكن الصرف

ترشيحاتنا

غزة

الشوا: الاحتلال دمر البنى التحتية والاقتصادية والاجتماعية بالكامل وترك مخلفات متفجرة

بشير العدل

بشير العدل: مصر تتميز بموقع جغرافي يجعلها مركزا لإنتاج الطاقة

ضياء رشوان

ضياء رشوان: القاهرة تدرك من تجاربها السابقة أن إسرائيل كثيرًا ما خرقت الاتفاقات

بالصور

لذيذ وسهل التحضير .. تحضير البفتيك على طريقة الشيف فاطمة أبو حاتي

طريقة عمل البفتيك
طريقة عمل البفتيك
طريقة عمل البفتيك

كيت بلانشيت على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة لعرض فيلم father mother sister brother

كيت بلانشيت
كيت بلانشيت
كيت بلانشيت

بشهر النصر.. أفخم الماركات العالمية بمزاد جديد للسيارات ‏

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

للستات والرجال .. عشبة منسية مفيدة للخصوبة ومشاكل الحيض

الخصوبة
الخصوبة
الخصوبة

فيديو

جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية

ما وراء جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية.. اعترافات تكشف كل شيء

المتهم

مسجل خطر ومدمن.. القبض على المتهم بتفريغ إطارات سيارة طبيبة بمدينة نصر

مهرجان الجونة

إطلالات غريبة بمهرجان الجونة 2025.. فساتين شفافة وبدلات غريبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد