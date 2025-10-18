قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فيينا تنتفض من أجل فلسطين.. مظاهرة حاشدة تندد بانحياز النمسا لإسرائيل
بعد حادث طفل الإسماعيلية.. مستشار أمن سيبراني يوجه تحذيرا عاجلا للأسر
لا جدال في وطنيته .. قرار رسمي من وزارة الرياضة يخص محمد كيشو
تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم السبت 18-10-2025
شاهد إطلالة الفنانة أروى جودة في ثالث أيام مهرجان الجونة الجونة
15%.. شعبة المخابز تعلن نبأ مهما بسبب زيادة أسعار البنزين
هل يجب الترتيب في الوضوء؟.. أمين الفتوى يوضح
القناة "12" العبرية: اكتمال إنشاء القيادة الأمريكية المنتظر إشرافها على تنفيذ اتفاق غزة
اللواء طلحة: الساتر الترابي في حرب أكتوبر تحد نجحنا في اختراقه
لأول مرة في تاريخه.. بيراميدز يتوج بكأس السوبر الإفريقي بفوزه على نهضة بركان
خبير: تأثير سعر البترول على معدلات التضخم سيكون مؤقتًا
رئيس مصلحة الجمارك يتفقد قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

غير زيادة الخصوبة.. فوائد مذهلة لعشبة الجينسينج

الجينسينج
الجينسينج
اسماء محمد

تعرف عشبة الجينسينج بأنها من افضل المواد الطبيعية التى تزيد الخصوبة ولكن ما لا يعرفه كثيرون أنها تمتلك العديد من الفوائد الصحية المهمة مثل زيادة التركيز وتقوية المناعة.

ووفقا لما جاء في موقع tuasaude نكشف لكم أهم فوائد عشبة الجينسنجالصحية :

الجنسنج له فوائد عديدة لصحة الإنسان

تحسين الأداء البدني

 

يُحسّن الجينسينج الأداء البدني بفضل قدرته على تقليل التعب وزيادة خفة الحركة والقوة ويمكن استخدامه لتحسين أداء الرياضيين وممارسي التمارين الرياضية. 

 تقليل التوتر والقلق 

يحتوي الجينسينج على السابونين، وهي مركبات حيوية تُحفّز إنتاج الدوبامين، وهو ناقل عصبي يُحسّن الصحة العامة ويُقلّل التوتر والقلق.

تحسين الأداء الجنسي

نظرًا لأنه يحسن الدورة الدموية ويعمل على الجهاز العصبي لإنتاج الدوبامين، فإن الجينسنغ يمكن أن يزيد في الواقع من الشعور بالمتعة والرغبة الجنسية، مما قد يحسن الأداء الجنسي.

تعزيز الذاكرة والتركيز

يؤثر الجينسنج مباشرةً على الحُصين، المنطقة الدماغية المسؤولة عن الذاكرة، فهو يُعزز سعة الذاكرة والانتباه والتركيز، مما يجعله خيارًا ممتازًا للطلاب خلال فترات الامتحانات، على سبيل المثال.

أطعمة تحسن التركيز والذاكرة

 تقوية جهاز المناعة

بفضل تأثيره المُعدّل للمناعة، يزيد الجينسنج عدد الخلايا المناعية في الدم ويقوي جهاز المناعة كما يُمكن أن يُساعد في الوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا أو تقليل مدتها.

زيادة الدورة الدموية

يحتوي الجينسنج على جينسينوسيدات، وهي مركبات نشطة بيولوجيًا مسؤولة عن إطلاق أكسيد النيتريك وتوسّع هذه المادة الأوعية الدموية، مما يُحسّن الدورة الدموية. 

الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية

بفضل خصائصه المضادة للأكسدة، يُكافح الجينسنج الجذور الحرة ويمنع أكسدة الخلايا الدهنية وهذا يُساعد على تنظيم مستويات الكوليسترول "الضار" أو البروتين الدهني منخفض الكثافة، مما يُقي من أمراض القلب والأوعية الدموية مثل تصلب الشرايين والنوبات القلبية. 

منع تطور السرطان

نظرًا لغناها بالمركبات المضادة للأكسدة، مثل السابونين والفلافونويد، يساعد الجينسنج على مكافحة الجذور الحرة لمنع ظهور بعض أنواع السرطان (مثل سرطان الرئة، وسرطان الكبد، وسرطان البنكرياس، وسرطان المبيض، وسرطان المعدة.

الجينسينج فوائد الجينسينج فوائد الجينسينج للصحة العامة فوائد الجينسينج الصحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات أكتوبر 2025

بشرى لـ4.5 مليون موظف.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

الواقعة

القبض على المتهم بمطادرة شاب باستخدام سيارة وبندقية آلية على طريق الإسماعيلية

المتهمين

القبض على فتاة و3 شباب يمارسون الرذيلة بالأسكندرية

أرشيفية لانقلاب مركب

غرق مركب هجرة غير شرعية بها مصريين أمام سواحل إيطاليا

ترامب

مظاهرات حاشدة اليوم في كل أمريكا ضد ترامب

الأرصاد

موجة صيف جديدة.. تحذير هام من الأرصاد والحرارة تلامس الـ40

السيد البدوي

دار الإفتاء: السيد البدوي من الأولياء وكتب الله له القبول في الأرض

ترشيحاتنا

وزيرة التضامن

وزيرة التضامن تشهد احتفالية إطلاق التقرير الرابع لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

البابا تواضروس

رئيس الأساقفة يشارك في احتفال المئوية لكنيسة السيدة العذراء مريم بالزيتون|صور

وزيرا خارجيتي مصر والجزائر يؤكدان حرصهما المشترك على مواصلة التنسيق والتشاور في مختلف المجالات

وزيرا خارجيتي مصر والجزائر يؤكدان حرصهما المشترك على مواصلة التنسيق والتشاور في مختلف المجالات

بالصور

مرسيدس تعود بسيارة كلاسكية وروح عصرية من المستقبل.. بالصور ‏

مرسيدس فيجن أيكونيك الاختبارية
مرسيدس فيجن أيكونيك الاختبارية
مرسيدس فيجن أيكونيك الاختبارية

تعالج السكر والكوليسترول.. دراسة: 4 أكواب شاي تحميك من الأمراض الخطيرة

الشاي
الشاي
الشاي

مهرجان الجونة يستقبل كيت بلانشيت في حفل خاص بحضور يسرا وليلى علوي | صور

يسرا مع كيت بلانشيت
يسرا مع كيت بلانشيت
يسرا مع كيت بلانشيت

غير زيادة الخصوبة.. فوائد مذهلة لعشبة الجينسينج

الجينسينج
الجينسينج
الجينسينج

فيديو

كارولين ليفيت

"أمك".. سكرتيرة البيت الأبيض تهاجم صحفيا بسبب سؤال حول لقاء ترامب وبوتين

جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية

ما وراء جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية.. اعترافات تكشف كل شيء

المتهم

مسجل خطر ومدمن.. القبض على المتهم بتفريغ إطارات سيارة طبيبة بمدينة نصر

مهرجان الجونة

إطلالات غريبة بمهرجان الجونة 2025.. فساتين شفافة وبدلات غريبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد