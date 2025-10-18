قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نجاح باهر لخطة الخداع الاستراتيجي ودور عظيم لأشرف مروان| محمود طلحة يكشف التفاصيل
إى تاكس تشارك في مؤتمر جامعة القاهرة الأول للذكاء الاصطناعي
مدرسة الفن والهندسة..الزمالك يتفوق على ديكيداها الصومالي بسداسية في الكونفدرالية
مهرجان الجونة يستقبل كيت بلانشيت في حفل خاص بحضور يسرا وليلى علوي | صور
اللواء محمود طلحة: القوة تحفظ السلام والوطن.. ومصر متواجدة في محيط إقليم مضطرب
موعد شهر رمضان 2026 فلكيًا في مصر.. كم يومًا يفصلنا عن الصيام؟
ياسر سرور: جهود القاهرة ستستمر لضمان نجاح أي خطوات تهدف لإنهاء الحرب في السودان
ردع وغرامات بالملايين.. تفاصيل عقوبات التعدي على أملاك الدولة
مصر تطلق أول تاكسي جوي فاخر بين الوجهات السياحية.. فيديو
أوس أوس يؤدي مناسك العمرة ويشارك جمهوره بصور من المدينة المنورة
اللواء محمود طلحة: رابين أكد أن إسرائيل خسرت ثلثي عدد الدبابات في حرب أكتوبر
السوبر الإفريقي.. شوط أول سلبي بين بيراميدز ونهضة بركان
رياضة

السوبر الإفريقي.. شوط أول سلبي بين بيراميدز ونهضة بركان

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة نادي بيراميدز ونهضة بركان المغربي وتشير النتيجة إلى التعادل السلبي بين الفريقين، وذلك في المواجهة التي تجمعهما في مباراة كأس السوبر الإفريقي باستاد الدفاع الجوي.

وشهد الشوط الأول أداء متوسط من الفريقين وسط سيطرة بيراميدز على مجريات الكرة دون خطورة على مرمى الفريق المغربي، وأداء متحفظ بين الفريقين.

تشكيل بيراميدز

أعلن الكرواتى يورتيتش، المدير الفنى لبيراميدز، تشكيل فريقه الذى سيخوض مباراة نهضة بركان المغربى وذلك في المواجهة التي تجمعهما في مباراة كأس السوبر الإفريقي باستاد الدفاع الجوى.

وجاء التشكيل على النحو التالى:

حراسة المرمى : أحمد الشناوى

خط الدفاع : محمود مرعى – أحمد سامى – محمد الشيبي – محمد حمدى

خط الوسط : بلاتى توريه – مهند لاشين – وليد الكارتى

خط الهجوم : فيستون ماييلى – أحمد عاطف قطه – ومصطفى فتحى

بيراميدز توّج بالنسخة الأخيرة من دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى فى تاريخه، بينما حصد نهضة بركان لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد موسم مميز على المستويين المحلي والقاري.

ويمتلك بيراميدز تفوقًا واضحًا من الناحية المادية إذ تُقدر قيمته التسويقية وفقًا لموقع ترانسفير ماركت بنحو 22.50 مليون يورو، يتصدرها البرازيلي إيفرتون بقيمة 2.8 مليون يورو، يليه الكونغولي فيستون ماييلي بـ 1.8 مليون يورو.

أما فريق نهضة بركان، فتبلغ قيمته التسويقية حوالى 18.06 مليون يورو، ويُعد المغربي منير سويعر أغلى لاعبى الفريقين بقيمة 3 ملايين يورو، يليه مواطنه إسماعيل قندوس بـ2 مليون يورو.

يسرا مع كيت بلانشيت
الجينسينج
الغدد اللعابية
سيارة كيليان مبابي
