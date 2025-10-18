السوبر الإفريقي.. شوط أول سلبي بين بيراميدز ونهضة بركان

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة نادي بيراميدز ونهضة بركان المغربي وتشير النتيجة إلى التعادل السلبي بين الفريقين، وذلك في المواجهة التي تجمعهما في مباراة كأس السوبر الإفريقي باستاد الدفاع الجوي.

وشهد الشوط الأول أداء متوسط من الفريقين وسط سيطرة بيراميدز على مجريات الكرة دون خطورة على مرمى الفريق المغربي، وأداء متحفظ بين الفريقين.

تشكيل بيراميدز

أعلن الكرواتى يورتيتش، المدير الفنى لبيراميدز، تشكيل فريقه الذى سيخوض مباراة نهضة بركان المغربى وذلك في المواجهة التي تجمعهما في مباراة كأس السوبر الإفريقي باستاد الدفاع الجوى.

وجاء التشكيل على النحو التالى:

حراسة المرمى : أحمد الشناوى

خط الدفاع : محمود مرعى – أحمد سامى – محمد الشيبي – محمد حمدى

خط الوسط : بلاتى توريه – مهند لاشين – وليد الكارتى

خط الهجوم : فيستون ماييلى – أحمد عاطف قطه – ومصطفى فتحى

بيراميدز توّج بالنسخة الأخيرة من دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى فى تاريخه، بينما حصد نهضة بركان لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد موسم مميز على المستويين المحلي والقاري.

ويمتلك بيراميدز تفوقًا واضحًا من الناحية المادية إذ تُقدر قيمته التسويقية وفقًا لموقع ترانسفير ماركت بنحو 22.50 مليون يورو، يتصدرها البرازيلي إيفرتون بقيمة 2.8 مليون يورو، يليه الكونغولي فيستون ماييلي بـ 1.8 مليون يورو.

أما فريق نهضة بركان، فتبلغ قيمته التسويقية حوالى 18.06 مليون يورو، ويُعد المغربي منير سويعر أغلى لاعبى الفريقين بقيمة 3 ملايين يورو، يليه مواطنه إسماعيل قندوس بـ2 مليون يورو.