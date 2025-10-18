قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أول قرار في الزمالك بعد الفوز على ديكيداها الصومالي بالكونفدرالية
فيينا تنتفض من أجل فلسطين.. مظاهرة حاشدة تندد بانحياز النمسا لإسرائيل
بعد حادث طفل الإسماعيلية.. مستشار أمن سيبراني يوجه تحذيرا عاجلا للأسر
لا جدال في وطنيته .. قرار رسمي من وزارة الرياضة يخص محمد كيشو
تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم السبت 18-10-2025
شاهد إطلالة الفنانة أروى جودة في ثالث أيام مهرجان الجونة الجونة
15%.. شعبة المخابز تعلن نبأ مهما بسبب زيادة أسعار البنزين
هل يجب الترتيب في الوضوء؟.. أمين الفتوى يوضح
القناة "12" العبرية: اكتمال إنشاء القيادة الأمريكية المنتظر إشرافها على تنفيذ اتفاق غزة
اللواء طلحة: الساتر الترابي في حرب أكتوبر تحد نجحنا في اختراقه
لأول مرة في تاريخه.. بيراميدز يتوج بكأس السوبر الإفريقي بفوزه على نهضة بركان
خبير: تأثير سعر البترول على معدلات التضخم سيكون مؤقتًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مصر تطلق أول تاكسي جوي فاخر بين الوجهات السياحية.. فيديو

مصر تطلق أول تاكسي جوي فاخر بين الوجهات السياحية
مصر تطلق أول تاكسي جوي فاخر بين الوجهات السياحية
محمد شحتة

أطلقت إحدى الشركات بالتعاون مع مشروع طيران أبو ظبي، وبدعم من القوات الجوية المصرية، أول تاكسي جوي فاخر في مصر.

وتقدم الخدمة الجديدة وسيلة نقل جوي سريعة وآمنة بين المدن والمناطق السياحية وتقدم تجربة مميزة وفخمة للسفر داخل مصر.

ودعمت القوات الجوية المصرية، هذا المشروع بأمهر الطيارين، بفكرة جديدة في مصر شهدت تسهيلات كبيرة من مصر حتى تم افتتاحه.

وتركز الخدمة على تقليص زمن التنقل بين المدن السياحية مع تقديم تجربة سفر راقية تليق برجال الأعمال والسياح والوفود الرسمية.

التاكسي الطائر البديل

أكد دكتور عبد الله أبو خضرة، أستاذ هندسة الطرق والمطارات بجامعة بني سويف، أن التاكسي الطائر البديل أصبح موجود على مستوى العالم، وهناك دول مثل الإمارات بدأت تتجه، ولكن هذا يحتاج إلى بنية تحتية لابد من توافرها أولا ثم الاتجاه للعمل بها.

وقال أبو خضرة، خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد" تقديم رشا مجدى ونهاد سمير المذاع علي قناة "صدي البلد"، اليوم نتجه الى النقل الجماعي ده اللي يهمني لان انا عندي مدن كثيفة السكان وانا محتاج وسائل نقل جماعي صديقة للبيئة وده كان الاتجاه اللي تم بميزانية ليس لها مثيل.

وأشار أستاذ هندسة الطرق والمطارات بجامعة بني سويف، إلى أننا كنا من أوائل الدول على مستوى العالم في الاتجاه للنقل الأخضر وسبقنا دول كتير.

تاكسي جوي طيران أبو ظبي المناطق السياحية القوات الجوية التاكسي الطائر البديل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات أكتوبر 2025

بشرى لـ4.5 مليون موظف.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

الواقعة

القبض على المتهم بمطادرة شاب باستخدام سيارة وبندقية آلية على طريق الإسماعيلية

المتهمين

القبض على فتاة و3 شباب يمارسون الرذيلة بالأسكندرية

أرشيفية لانقلاب مركب

غرق مركب هجرة غير شرعية بها مصريين أمام سواحل إيطاليا

ترامب

مظاهرات حاشدة اليوم في كل أمريكا ضد ترامب

الأرصاد

موجة صيف جديدة.. تحذير هام من الأرصاد والحرارة تلامس الـ40

السيد البدوي

دار الإفتاء: السيد البدوي من الأولياء وكتب الله له القبول في الأرض

ترشيحاتنا

محمود العارضة

لم يصدق نفسه من الفرحة.. الأسير محمود العارضة يحكي كواليس حبسه والإفراج عنه.. فيديو

لميس الحديدي

لميس الحديدي عن زيادة المحروقات: هل وصلنا للسعر العادل للتكلفة؟

السيد البدوي

أزهري: الموالد ليست بدعة أو مظهرا من مظاهر الانحراف الديني

بالصور

الكهرباء هي السبب.. أسهم شاومي تسجل أكبر تراجع في 3 أعوام

سيارة شاومي
سيارة شاومي
سيارة شاومي

مرسيدس تعود بسيارة كلاسكية وروح عصرية من المستقبل.. بالصور ‏

مرسيدس فيجن أيكونيك الاختبارية
مرسيدس فيجن أيكونيك الاختبارية
مرسيدس فيجن أيكونيك الاختبارية

تعالج السكر والكوليسترول.. دراسة: 4 أكواب شاي تحميك من الأمراض الخطيرة

الشاي
الشاي
الشاي

مهرجان الجونة يستقبل كيت بلانشيت في حفل خاص بحضور يسرا وليلى علوي | صور

يسرا مع كيت بلانشيت
يسرا مع كيت بلانشيت
يسرا مع كيت بلانشيت

فيديو

كارولين ليفيت

"أمك".. سكرتيرة البيت الأبيض تهاجم صحفيا بسبب سؤال حول لقاء ترامب وبوتين

جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية

ما وراء جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية.. اعترافات تكشف كل شيء

المتهم

مسجل خطر ومدمن.. القبض على المتهم بتفريغ إطارات سيارة طبيبة بمدينة نصر

مهرجان الجونة

إطلالات غريبة بمهرجان الجونة 2025.. فساتين شفافة وبدلات غريبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد