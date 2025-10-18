مصر تطلق أول تاكسي جوي فاخر بين الوجهات السياحية.. فيديو

أطلقت إحدى الشركات بالتعاون مع مشروع طيران أبو ظبي، وبدعم من القوات الجوية المصرية، أول تاكسي جوي فاخر في مصر.

وتقدم الخدمة الجديدة وسيلة نقل جوي سريعة وآمنة بين المدن والمناطق السياحية وتقدم تجربة مميزة وفخمة للسفر داخل مصر.

ودعمت القوات الجوية المصرية، هذا المشروع بأمهر الطيارين، بفكرة جديدة في مصر شهدت تسهيلات كبيرة من مصر حتى تم افتتاحه.

وتركز الخدمة على تقليص زمن التنقل بين المدن السياحية مع تقديم تجربة سفر راقية تليق برجال الأعمال والسياح والوفود الرسمية.

التاكسي الطائر البديل

أكد دكتور عبد الله أبو خضرة، أستاذ هندسة الطرق والمطارات بجامعة بني سويف، أن التاكسي الطائر البديل أصبح موجود على مستوى العالم، وهناك دول مثل الإمارات بدأت تتجه، ولكن هذا يحتاج إلى بنية تحتية لابد من توافرها أولا ثم الاتجاه للعمل بها.

وقال أبو خضرة، خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد" تقديم رشا مجدى ونهاد سمير المذاع علي قناة "صدي البلد"، اليوم نتجه الى النقل الجماعي ده اللي يهمني لان انا عندي مدن كثيفة السكان وانا محتاج وسائل نقل جماعي صديقة للبيئة وده كان الاتجاه اللي تم بميزانية ليس لها مثيل.

وأشار أستاذ هندسة الطرق والمطارات بجامعة بني سويف، إلى أننا كنا من أوائل الدول على مستوى العالم في الاتجاه للنقل الأخضر وسبقنا دول كتير.