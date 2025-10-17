المنوفية: إعلان أسعار تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة والتاكسي

أصدر اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية قرارا بشأن تعديل التعريفة الجديدة والمقررة لركوب سيارات الأجرة والسرفيس والتاكسي والتوك توك بدائرة المحافظة ، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية وزيادة أسعار البنزين والسولار اعتبارا من اليوم الجمعة الموافق 16 أكتوبر 2025.

حيث أقرت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول والثروة المعدنية بتعديل أسعار المنتجات البترولية على النحو التالي " البنزين ( 95 ) 21 جنيه للتر ، البنزين ( 92 ) 19.25 جنيه للتر، البنزين ( 80 ) 17.75 جنيه للتــــــر، ( الســولار ) 17.5جنيه للتر ، ( وغاز تموين السيارات ) 10جنيه.

وتضمنت المادة الثانية من القرار تعديل تعريفة ركوب التاكسي على أساس محاسبة العداد من بداية فتح البنديرة بمبلغ ( ١٤ ) جنية ومبلغ (٤ ) جنية عن كل 1 كيلو متر من المسافة المقطوعة ، و ( ١٥ ) جنيه تعريفة الركوب الجديدة لمركبات التوكتوك داخل قري المحافظة.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتواجد الميداني والمتابعة على مدار الساعة والتنسيق الكامل مع إدارة المرور والمواقف والتموين وتكثيف الحملات الرقابية على محطات الوقود ومواقف السيارات للتأكد من التزام سائقي السيارات العاملة بالتعريفة الجديدة.

وناشد محافظ المنوفية جموع المواطنين بعدم دفع أية زيادة عن التعريفة الرسمية المعلنة والإبلاغ الفوري عن أي سيارة تخالف التعليمات من خلال الاتصال بغرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام علي الأرقام التالية (2239804- 2224899 - 2222035 )، وغرف عمليات المرور ( 2316985- 2317017) ، ومديرية التموين( 2174039-2174037) ، والخط الساخن ١١٤