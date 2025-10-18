قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أوس أوس يؤدي مناسك العمرة ويشارك جمهوره بصور من المدينة المنورة
اللواء محمود طلحة: رابين أكد أن إسرائيل خسرت ثلثي عدد الدبابات في حرب أكتوبر
السوبر الإفريقي.. شوط أول سلبي بين بيراميدز ونهضة بركان
سيف الجزيري يحرز هدف الزمالك الرابع في شباك ديكيداها الصومالي
قبل غلق الباب .. ننشر ضوابط التنازل عن الترشح لعضوية مجلس النواب
ضحية المنشار الكهربائي.. شاهد انهيار أسرة طفل الإسماعيلية لحظة تشييع جثمانه
القسام: سنسلّم جثماني رهينتين عند الساعة 10 مساء بتوقيت غزة
مجلس النواب 2025.. القانون يحدد سقف الإنفاق الدعائي للمرشحين
وزير السياحة: توقعات بارتفاع أعداد السائحين إلى نحو 18 مليونا هذا العام
مساعد وزير الخارجية يكشف رؤية مصر لحل أزمة السودان
30 دقيقة.. تعادل سلبي بين بيراميدز ونهضة بركان في نهائي كأس السوبر الإفريقي
مساعد وزير الخارجية: إنهاء الحروب الإقليمية مبدأ ثابت في السياسة المصرية
مهرجان الموسيقى العربية| عمر خيرت يحيي حفلا على مسرح النافورة.. الإثنين

أ ش أ

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور علاء عبدالسلام، حفلا للموسيقار عمر خيرت، بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجي، ضمن فعاليات الدورة 33 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، وذلك في التاسعة من مساء الإثنين، على مسرح النافورة بالأوبرا.

ويعزف الموسيقار عمر خيرت خلال الحفل، باقة من مؤلفاته الشهيرة منها: "ضمير أبلة حكمت، البخيل وأنا، خللى بالك من عقلك، مسألة مبدأ، ليلة القبض على فاطمة، قضية عم أحمد، صابر يا عم صابر، إعدام ميت، عارفة، غوايش، واللقاء الثاني" وغيرها من المؤلفات. 

وعلى الجانب البحثي، تختتم فعاليات المؤتمر العلمي المصاحب بجلستين على المسرح الصغير، الأولى في العاشرة صباحا وتناقش محور آفاق التعليم الموسيقى فى ظل التطور التكنولوجى (١) بمشاركة الباحثين الدكتور نبيل الدراس (الأردن) مقررا، الأستاذ الدكتور رامى حداد (الأردن)، الدكتور هياف ياسين - كلارا بشعلانى (لبنان)، دكتور مهدى كمون(تونس)، دكتور هشام شرف(العراق/الأردن)، دكتورة ليلى خليل على(لبنان).

أما الجلسة الثانية، فتعقد في الثانية عشر والنصف ظهرا لتواصل مناقشة نفس المحور بمشاركة الباحثين الدكتور عصام الجودر (البحرين) مقررا، الدكتور وائل حداد(الأردن)، الدكتور أحمد القيسى (العراق - السعودية)، الدكتور نضال نصيرات (الأردن)،الدكتورة آيات بنت ناصر المطاعنية (سلطنة عمان)،ويعقب الجلسات إلقاء اللجنة العلمية توصيات المؤتمر.

