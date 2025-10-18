مسجل خطر ومدمن.. القبض على المتهم بتفريغ إطارات سيارة طبيبة بمدينة نصر

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من شخص لقيامه بتفريغ الهواء من إطارات سيارتها لرفضها سداد مبلغ مالى مقابل ركن سيارتها بأحد الشوارع بالمنطقة محل سكنها بالقاهرة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 15 الجارى تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان بالقاهرة من (طبيبة - مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من أحد الأشخاص لذات المضمون المشار إليه.

وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (له معلومات جنائية) وبحوزته (فرد خرطوش – كمية لمخدر الآيس)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

