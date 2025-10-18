قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد 29 عاما.. ابن محمد رياض يعلن عن جزء ثان من مسلسل لن أعيش فى جلباب أبي
الرئيس السيسي ورئيس وزراء ماليزيا: تنسيق كامل لإنهاء حرب غزة وإطلاق مسار الدولة الفلسطينية
طقس خريفي مستقر وارتفاع طفيف في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة
900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة
صحة غزة: استلمنا جثامين 15 شهيدًا يظهر على عدد منها علامات تنكيل
وزير الخارجية: قمة شرم الشيخ تؤكد حرص مصر على وقف الحرب في غزة
القيادي في حماس محمد نزال: لا أستطيع الإجابة عما إذا كنا ستتخلى عن السلاح أم لا؟
وزير الكهرباء: التدريب عملية مستمرة والقطاع يمتلك كوادر قادرة على تنفيذ خطة التطوير
كيفية معرفة المقر الانتخابي للادلاء بالصوت لمجلس النواب
نواب الشيوخ يوافقون على إرسال برقية تهنئة للرئيس السيسي على جهوده
التنمية المحلية: تلقينا 126 شكوى في المحافظات بعد رفع أسعار الوقود
"فوزي" لـ"نواب الشيوخ": لا تسمحوا لأي تحدي أن يعرقل خدمتنا للناس
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث
مسجل خطر ومدمن.. القبض على المتهم بتفريغ إطارات سيارة طبيبة بمدينة نصر

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من شخص لقيامه بتفريغ الهواء من إطارات سيارتها لرفضها سداد مبلغ مالى مقابل ركن سيارتها بأحد الشوارع بالمنطقة محل سكنها بالقاهرة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 15 الجارى تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان بالقاهرة من (طبيبة - مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من أحد الأشخاص لذات المضمون المشار إليه.

وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (له معلومات جنائية) وبحوزته (فرد خرطوش – كمية لمخدر الآيس)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

الأجهزة الأمنية تفريغ الهواء إطارات

المتهمين

القبض على فتاة و3 شباب يمارسون الرذيلة بالأسكندرية

انتظار 20 دقيقة بعد الأذان

هل يجب انتظار 20 دقيقة بعد الأذان لصلاة الفجر؟.. الإفتاء تحذر

سعر الدولار

آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنوك

أرشيفية لانقلاب مركب

غرق مركب هجرة غير شرعية بها مصريين أمام سواحل إيطاليا

ترامب

مظاهرات حاشدة اليوم في كل أمريكا ضد ترامب

البائع

مشاجرة عادية تتحول إلى فيديو مثير للجدل.. ماذا حدث في العياط؟

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

الاهلي والزمالك وبيراميدز

3 مواجهات حاسمة للأندية المصرية.. السبت يوم أفريقي ناري للأهلي والزمالك وبيراميدز في بطولات القارة السمراء

أرشيفية

نسرين عبد العزيز: السينما المصرية وثّقت بطولات أكتوبر رغم ضعف الإمكانيات

صورة أرشيفية

ثلاثي مصر في أفريقيا..الأهلي يستعيد بريقه والزمالك يبحث عن الاستقرار وبيراميدز يواصل التألق

سعر السكر

هل يساهم الحظر في خفض سعر السكر؟ الشعبة تكشف مفاجأة

بمقصورة رقمية ومواصفات ثورية.. تسريب صور أودي Q7 الجيل الجديد

أودي
ودّعي زفارة الكبدة النيّة.. 7 طرق فعّالة ومجربة للتخلص من رائحتها المزعجة قبل الطهي

طرق لإزالة زفارة الكبدة قبل الطهي
«استخدامات مذهلة لصودا الخبز».. 10 حيل منزلية غير متوقعة تجعل حياتك أسهل وأنظف

استخدامات غير متوقعة لصودا الخبز في المنزل
أمك اللي اقترحته| تطاول متحدثة البيت الأبيض على مراسل يتسبب في انتشار الدعوات باستقالتها

كارولين ليفيت بجوار رئيسها ترامب
المتهم

مسجل خطر ومدمن.. القبض على المتهم بتفريغ إطارات سيارة طبيبة بمدينة نصر

مهرجان الجونة

إطلالات غريبة بمهرجان الجونة 2025.. فساتين شفافة وبدلات غريبة

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

