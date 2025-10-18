قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
روسيا تتوقع وصول حجم التبادل التجاري مع الدول العربية إلى 50 مليار دولار
سعر الذهب مساء اليوم السبت 18-10-2025
وصول طائرة مساعدات سعودية إلى مطار العريش لصالح أهالي غزة
إخماد نيران حريق سوبر ماركت بمنطقة موقف الزراعة بالمحلة .. صور
مصر تواصل جهودها لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة وسط تصاعد التوترات
تعرف على العقوبات التأديبية داخل الجامعات بالقانون
منتخب السيدات لرفع الأثقال البارالمبي يحقق برونزية بطولة العالم بالعاصمة الإدارية
رانيا المشاط تشارك في إطلاق مبادرة دولية لتعزيز الاستثمار في النظم الصحية
دوري أبطال إفريقيا| «جاب الله» يكشف تفاصيل إصابة محمد شريف
ما وراء جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية.. اعترافات تكشف كل شيء
السكة الحديد تسيّر الرحلة السادسة والعشرين لنقل السودانيين إلى وطنهم.. صور
الليلة .. منة شلبي ضيفة لميس الحديدي في برنامج "الصورة"
توك شو

مصر تواصل جهودها لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة وسط تصاعد التوترات

غزة
غزة
محمد البدوي

قالت الإعلامية أمل الحناوي، إن الجهود المصرية مستمرة للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، رغم التحديات التي تواجهه نتيجة تصاعد التوترات والاتهامات الإسرائيلية لحركة حماس بالتباطؤ في تسليم رفات المحتجزين، الأمر الذي يزيد من تعقيد مساعي الوساطة الجارية.

وأوضحت الحناوي، خلال تقديمها برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن حركة حماس تطالب الوسطاء بالضغط لتنفيذ الخطوات التالية في اتفاق التهدئة، بما في ذلك إعادة فتح المعابر والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، إلى جانب بدء عملية إعادة الإعمار وتشكيل لجنة لإدارة المرحلة المقبلة واستكمال الانسحاب الإسرائيلي من القطاع.

وأضافت أن وسطاء من مصر وقطر وتركيا إلى جانب الولايات المتحدة، يعملون على إطلاق عملية إعادة إعمار واسعة في بعض مناطق غزة، مع تركيز خاص على مدينة رفح جنوب القطاع، التي تأمل واشنطن أن تتحول إلى نموذج لمرحلة ما بعد حماس.

 زيارة المبعوث الأمريكي

وأشارت إلى أن زيارة المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف المرتقبة إلى المنطقة تمثل فرصة لزيادة الضغط على إسرائيل لاستكمال بنود خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة الاستقرار إلى غزة، التي تعاني من أزمة إنسانية وصحية متفاقمة تتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا لإنقاذ السكان من آثار الحرب الممتدة.

حماس غزة الولايات المتحدة المبعوث الأمريكي قطاع غزة حركة حماس

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

المتهمين

القبض على فتاة و3 شباب يمارسون الرذيلة بالأسكندرية

أرشيفية لانقلاب مركب

غرق مركب هجرة غير شرعية بها مصريين أمام سواحل إيطاليا

سعر الدولار

آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنوك

ترامب

مظاهرات حاشدة اليوم في كل أمريكا ضد ترامب

الاهلي والزمالك وبيراميدز

3 مواجهات حاسمة للأندية المصرية.. السبت يوم أفريقي ناري للأهلي والزمالك وبيراميدز في بطولات القارة السمراء

البائع

مشاجرة عادية تتحول إلى فيديو مثير للجدل.. ماذا حدث في العياط؟

جانب من الأعمال والاسحار التي عثر عليها بسوهاج

العثور على دُمى مشوهة في حملة تنظيف المقابر بالبلينا..ما القصة؟

صندوق الثقة متعدد المانحين

مصر تشارك في إطلاق «صندوق الثقة متعدد المانحين»

خلال الجولة

"الشربيني" يتفقد الطرق والمحاور ووحدات الإسكان الأخضر بـ حدائق العاشر من رمضان

خلال الاصطفاف

جهاز 6 أكتوبر يشهد اصطفاف المعدات والتأكد من جاهزيتها لاستقبال موسم الشتاء

بالصور

رفع كفاءة المدن الجديدة بالعاشر من رمضان.. صور

وزير الإسكان

مش بتعرف تفتح بوقك قوي .. أعراض غير متوقعة تكشف أورام الغدد اللعابية

اللعاب

طاجن بامية باللحمة المفرومة على طريقة الشيف علاء الشربيني.. طعم لا يُقاوم

طريقة عمل طاجن بامية باللحمة المفرومة

عشان تبقى في أمان..تجهيزات السيارة في فصل الشتاء

تجهيزات السيارة في فصل الشتاء

فيديو

جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية

ما وراء جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية.. اعترافات تكشف كل شيء

المتهم

مسجل خطر ومدمن.. القبض على المتهم بتفريغ إطارات سيارة طبيبة بمدينة نصر

مهرجان الجونة

إطلالات غريبة بمهرجان الجونة 2025.. فساتين شفافة وبدلات غريبة

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

