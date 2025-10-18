مصر تواصل جهودها لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة وسط تصاعد التوترات

قالت الإعلامية أمل الحناوي، إن الجهود المصرية مستمرة للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، رغم التحديات التي تواجهه نتيجة تصاعد التوترات والاتهامات الإسرائيلية لحركة حماس بالتباطؤ في تسليم رفات المحتجزين، الأمر الذي يزيد من تعقيد مساعي الوساطة الجارية.

وأوضحت الحناوي، خلال تقديمها برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن حركة حماس تطالب الوسطاء بالضغط لتنفيذ الخطوات التالية في اتفاق التهدئة، بما في ذلك إعادة فتح المعابر والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، إلى جانب بدء عملية إعادة الإعمار وتشكيل لجنة لإدارة المرحلة المقبلة واستكمال الانسحاب الإسرائيلي من القطاع.

وأضافت أن وسطاء من مصر وقطر وتركيا إلى جانب الولايات المتحدة، يعملون على إطلاق عملية إعادة إعمار واسعة في بعض مناطق غزة، مع تركيز خاص على مدينة رفح جنوب القطاع، التي تأمل واشنطن أن تتحول إلى نموذج لمرحلة ما بعد حماس.

زيارة المبعوث الأمريكي

وأشارت إلى أن زيارة المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف المرتقبة إلى المنطقة تمثل فرصة لزيادة الضغط على إسرائيل لاستكمال بنود خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة الاستقرار إلى غزة، التي تعاني من أزمة إنسانية وصحية متفاقمة تتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا لإنقاذ السكان من آثار الحرب الممتدة.