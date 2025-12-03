إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بطريق «إدفو - مرسى علم» بأسوان

تعرّض 8 أشخاص لإصابات متفرقة بالجسم نتيحة وقوع حادث تصادم سيارتين ربع نقل بطريق إدفو / مرسى علم فى حدود محافظة أسوان ، وتوجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وترجع التفاصيل عندما تلقت الجهات المعنية بمركز إدفو شمال أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل بطريق إدفو / مرسى علم فى حدود المحافظة، وتحديدًا عند الكيلو 70 منطقة الست عطيفة.

حادث

وانتقلت الجهات المعنية إلى مكان الحادث لمعاينته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 8 أشخاص بمناطق متفرقة بالجسم، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى النيل التخصصي بمدينة إدفو لتلقي العلاج اللازم، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما، وتم تحرير محضر بالواقعة.