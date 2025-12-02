قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صواريخ للدفاع الأرضي ومنظومات لمواجهة المسيرات.. جناح متميز للعربية العالمية للبصريات في إيديكس 2025| فيديو وصور
وزير البترول يبحث الشراكة وتبادل الخبرات مع نيجيريا فى التعدين
طقس بارد في الصباح .. والأرصاد: استمرار الأمطار على هذه المناطق
خطوات التسجيل على منصة مصر العقارية لحجز وحدات الإسكان الجديدة
التضامن: اعتماد شهادة محو أمية للإعاقة الذهنية والسمعية
أبرزها الثدي والمعدة .. نوع خضار يحمى من 7 أنواع سرطان ويمنع أمراض القلب
الدوري السعودي يعود لملاحقة محمد صلاح .. صفقة الـ500 مليون تعود للحياة
نقل السباح يوسف محمد إلى المستشفى .. والاتحاد يتكفل بعلاجه
عرضة للهجوم .. ترامب يهدد الدول المتورطة في تهريب المخدرات لأمريكا
عطل فني بالخط الثاني للمترو يؤثر على الحركة بالاتجاهين
تخلى عن جزء من مكاسبه.. تراجع سعر الذهب في الأسواق
حادث غير أخلاقي جديد ضد أطفال في مدرسة دولية بالإسكندرية | تفاصيل صادمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نائب محافظ أسوان يشهد الجلسة الحوارية الثانية لاستعراض مستخرجات إستراتيجية العمل الأهلى التنموي

جانب من الجلسة
جانب من الجلسة
محمد عبد الفتاح

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان نائبه المهندس عمرو لاشين بالمشاركة فى فعاليات الجلسة الحوارية الثانية لإستكمال لإستعراض مخراجات " إستراتيجية العمل الأهلى بمحافظة أسوان ". 

وذلك بحضور السفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى ، وأيضاً نائب رئيس اللجنة الفنية حاتم متولى ، علاوة على ممثلى الهيئات الدولية المانحة من شركاء التنمية. 

وفى كلمة محافظ أسوان تم التأكيد على أن هذه الإستراتيجية تم صياغتها بتشابك مختلف جهود المجتمع الأسوانى سواء من الجهات التنفيذية أو المجتمعية أو القطاع الخاص لنسير معاً نحو تحقيق آمال وطموحات مواطنى هذه المحافظة العريقة ، وأن المحافظة حريصية على التعاون البناء والمثمر مع الهيئات الدولية المانحة التى لها بصمات واضحة وأيادى بيضاء فى مختلف قطاعات العمل العام ، وساهمت جدياً فى تنفيذ حزمة من المشروعات والأنشطة المتنوعة الخدمية من أجل الإرتقاء وتحسين مستوى معيشة البسطاء والأسر الأكثر إحتياجاً. 

جلسة حوارية

وقد أكد محافظ أسوان على أن الإستراتيجية شهدت مشاركة واسعة من أكثر من 300 جمعية أهلية ، إلى جانب الهيئات المانحة وشركاء التنمية الدوليين بهدف إستكشاف فرص الشراكة والتمويل المستدام وتعزيز بيئة العمل المشترك ، وأن الجلسات التشاورية الواسعة أكدت على حجم التجاوب المجتمعى الكبير مع أهداف إستراتيجية أسوان للعمل الأهلى والتنموى والتى نطمح من خلالها إلى أن تكون أسوان بوابة إقتصادية وتنموية متصلة بعمقها الإفريقى .

ولفت بأنه تم عقد العديد من جلسات الإستماع والحوار المجتمعى لبحث آليات التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والجمعيات الأهلية ، وتفعيل الشراكات والتشبيك بما يضمن مشاركة فعّالة لجميع القطاعات فى تنفيذ برامج ومبادرات الإستراتيجية ، وتركز هذه الإستراتيجية على ملفات محورية وحيوية تشمل التنمية المستدامة ، والتمكين الإقتصادى ، والتحول الرقمى ، والصحة ، والخدمات المجتمعية وغيرها من المسارات التى تمثل أساساً لبناء مستقبل أكثر إزدهاراً لأبنائنا فى أسوان ، ولتكون الإستراتيجية تجربة رائدة ونموذجاً قابل للتكرار تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026.. ما القصة؟

مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026.. ما القصة؟

أحمد فهمي وهنا الزاهد

أنا اللي طلبت الطلاق.. أحمد فهمي يعتذر لـ هنا الزاهد

صورة تعبيرية

محامي الطـ ـفل سفاح الإسماعيلية يفجر مفاجأة: هيطلع براءة بنسبة كبيرة لهذا السبب

ارشيفية

فضحها بـ 10 فيديوهات.. اعترافات مثيرة لمديرة تطبيق شهير ضد عشيقها| خاص

بعد قت.له لابنته.. حكم نهائي على الملاكم المصري-الأمريكي| إيه الحكاية؟

أنهى حياة ابنته.. حكم نهائي على الملاكم المصري-الأمريكي| إيه الحكاية؟

المتهم

الصاروخ الكهربائي | قرار قضائي في محاكمة طفل المنشار بالإسماعيلية

وزير التربية والتعليم

فصل معلم بمدرسة في السويس لقيامه بتقبيل تلميذ ابتدائي بطريقة غير لائقة

عبوة زيت جديدة في التموين

بعد طرح عبوة جديدة.. كم زجاجة زيت للفرد على التموين؟

ترشيحاتنا

أرشيفية

الاحتلال الإسرائيلي يخطط لهدم منازل فلسطينية لشق مسار جدار عازل في الأغوار

مصر تسترد قطعتين أثريتين من بلجيكا

مصر تسترد قطعتين أثريتين من بلجيكا

اليوم الوطني الإماراتي

فنون وألعاب نارية بكورنيش أبو ظبي احتفالا بـ العيد الوطني للإمارات .. صور

بالصور

صواريخ للدفاع الأرضي ومنظومات لمواجهة المسيرات.. جناح متميز للعربية العالمية للبصريات في إيديكس 2025| فيديو وصور

المنظومة الجديدة لمواجهة المسيرات
المنظومة الجديدة لمواجهة المسيرات
المنظومة الجديدة لمواجهة المسيرات

أبرزها الثدي والمعدة .. نوع خضار يحمى من 7 أنواع سرطان ويمنع أمراض القلب

سرطان المعدة
سرطان المعدة
سرطان المعدة

لنشات بحرية مسيرة وفرقاطات وربات قتالية.. حضور قوي لجهاز الصناعات والخدمات البحرية بمعرض إيديكس 2025| صور

اللنش البحري غير المأهول USV-AIO-001
اللنش البحري غير المأهول USV-AIO-001
اللنش البحري غير المأهول USV-AIO-001

شيري تيجو 9 تخضع لاختبارات أمان قاسية تشمل انقلابا كاملا بزاوية 180 درجة

 Tiggo 9
 Tiggo 9
 Tiggo 9

فيديو

المنظومة الجديدة لمواجهة المسيرات

صواريخ للدفاع الأرضي ومنظومات لمواجهة المسيرات.. جناح متميز للعربية العالمية للبصريات في إيديكس 2025| فيديو وصور

المدرعة تمساح 1

مدرعات عائلة التمساح والشيربا تبهر الوفود العسكرية والزوار في معرض إيديكس 2025| صور

منظومة حارس 2

حارس وعقاب السماء| منظومات مصرية جديدة بمعرض إيديكس 2025 لمواجهة الطائرات المسيرة.. فيديو وصور

مسيرات

قدرات مسيّرات مصرية بتكنولوجيا عالمية تظهر في إيديكس 2025‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: جيل Z .. إلى أين يقود أفريقيا ؟

أحمد الأشعل

الإمارات ومصر.. علاقة رسّخها المؤسس وتمنحها السنوات قوة جديدة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

المزيد