نائب محافظ أسوان يشهد الجلسة الحوارية الثانية لاستعراض مستخرجات إستراتيجية العمل الأهلى التنموي

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان نائبه المهندس عمرو لاشين بالمشاركة فى فعاليات الجلسة الحوارية الثانية لإستكمال لإستعراض مخراجات " إستراتيجية العمل الأهلى بمحافظة أسوان ".

وذلك بحضور السفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى ، وأيضاً نائب رئيس اللجنة الفنية حاتم متولى ، علاوة على ممثلى الهيئات الدولية المانحة من شركاء التنمية.

وفى كلمة محافظ أسوان تم التأكيد على أن هذه الإستراتيجية تم صياغتها بتشابك مختلف جهود المجتمع الأسوانى سواء من الجهات التنفيذية أو المجتمعية أو القطاع الخاص لنسير معاً نحو تحقيق آمال وطموحات مواطنى هذه المحافظة العريقة ، وأن المحافظة حريصية على التعاون البناء والمثمر مع الهيئات الدولية المانحة التى لها بصمات واضحة وأيادى بيضاء فى مختلف قطاعات العمل العام ، وساهمت جدياً فى تنفيذ حزمة من المشروعات والأنشطة المتنوعة الخدمية من أجل الإرتقاء وتحسين مستوى معيشة البسطاء والأسر الأكثر إحتياجاً.

جلسة حوارية

وقد أكد محافظ أسوان على أن الإستراتيجية شهدت مشاركة واسعة من أكثر من 300 جمعية أهلية ، إلى جانب الهيئات المانحة وشركاء التنمية الدوليين بهدف إستكشاف فرص الشراكة والتمويل المستدام وتعزيز بيئة العمل المشترك ، وأن الجلسات التشاورية الواسعة أكدت على حجم التجاوب المجتمعى الكبير مع أهداف إستراتيجية أسوان للعمل الأهلى والتنموى والتى نطمح من خلالها إلى أن تكون أسوان بوابة إقتصادية وتنموية متصلة بعمقها الإفريقى .

ولفت بأنه تم عقد العديد من جلسات الإستماع والحوار المجتمعى لبحث آليات التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والجمعيات الأهلية ، وتفعيل الشراكات والتشبيك بما يضمن مشاركة فعّالة لجميع القطاعات فى تنفيذ برامج ومبادرات الإستراتيجية ، وتركز هذه الإستراتيجية على ملفات محورية وحيوية تشمل التنمية المستدامة ، والتمكين الإقتصادى ، والتحول الرقمى ، والصحة ، والخدمات المجتمعية وغيرها من المسارات التى تمثل أساساً لبناء مستقبل أكثر إزدهاراً لأبنائنا فى أسوان ، ولتكون الإستراتيجية تجربة رائدة ونموذجاً قابل للتكرار تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى .