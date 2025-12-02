محافظ أسوان يستعرض مخرجات وثيقة إستراتيجية العمل الأهلي وفق رؤية 2040

استعرض اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مخرجات وثيقة " إستراتيجية العمل الأهلى بمحافظة أسوان " فى الجلسة الحوارية النقاشية التى تم عقدها بحضور الوزيرة السفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، والمهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، فضلاً عن مشاركة متميزة للأساتذة الأكاديميين ورؤساء الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى والبنوك الوطنية والقطاع الخاص .

وخلال فعاليات الجلسة الحوارية أكد الدكتور إسماعيل كمال أن أسوان حظيت بتتويج الرئيس عبد الفتاح السيسى لها كعاصمة للشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية، ورائدة فى العمل الأهلى والتنموى.

ولفت المحافظ إلى أن تلك الإستراتيجية التى نعتبرها منهجاً ونموذجاً متكاملاً قابلاً للتطبيق على مستوى الجمهورية، ونتطلع لإطلاقها رسمياً كأول إستراتيجية محلية متخصصة للعمل الأهلى والتنموى وفق رؤية أسوان 2040.

وأشار الدكتور إسماعيل كمال إلى أننا حرصنا خلال الشهور الماضية على إعداد عدد من الإستراتيجيات القطاعية المتكاملة وذلك فى إطار الدعم الكبير الذى تقدمه الدولة المصرية لتعزيز جهود التنمية المستدامة ، وترسيخ دور مؤسسات المجتمع المدنى كشريك أصيل فى عملية البناء الوطنى.

وأشاد المحافظ بحرص جميع المشاركين على العمل بروح الفريق الواحد ليخرج إلينا وثيقة علمية نفتخر بها، وتعكس الاحتياجات الحقيقية للمجتمع الأسوانى، وتضم برامج ومشروعات تتوافق مع المعايير الدولية وأهداف التنمية المستدامة.

العمل الأهلي

وقدم المحافظ شكره للسفيرة نبيلة مكرم لحرصها على زيارة زهرة الجنوب ومشاركتها بمختلف الفعاليات الوطنية والتنموية والإنسانية، وأن حضورها يمثل امتداداً لرؤية التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى التى نستلهمها فى أسوان، ونحن نعمل على صياغة أول إستراتيجية محلية من نوعها على مستوى محافظات الجمهورية.

وأكد أننا نؤمن أن تعزيز التكامل مع جهود التحالف الوطنى ، وتنسيق الأدوار بين كافة الشركاء ، هو الطريق الأمثل لتحقيق رؤية أسوان 2040 ، وبناء مجتمع قادر على مواصلة التقدم وتحقيق التأثير التنموى المطلوب، وأننا جاهزون لتقديم كامل الدعم بهدف استثمار الموارد بشكل إيجابى وتوجيهها لتحقيق الصالح العام الذى يصب فى مصلحة المواطن الأسوانى .

فيما قدمت السفيرة نبيلة مكرم شكرها للرؤية المستنيرة لمحافظ أسوان لصياغة إستراتيجية بشكل احترافى، وإيمانه بالعمل الأهلى ومؤازرته لمؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى ، ولتكون بمثابة رؤية مجتمعية ووطنية تستحق كل التقدير والاحترام، وسنعمل على نقل تجربة أسوان المتميزة للمجتمع الدولى ، وحرصنا على مشاركة المحافظة فى هذه الجلسة لتبادل الخبرات مع إستراتيجية التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى ، وليعمل الجميع تحت مظلة التحالف .

وفى نفس السياق أشاد جميع المشاركين بحرص محافظ أسوان على توحيد الجهود للعمل الأهلى ، وتحقيق التكامل والتشبيك فيما بينها ليكون الجانب الأساسى فى صياغة إستراتيجية المحافظة ، وأصبح لديهم القوة والحماس الإيجابى لخدمة مجتمعهم ومحافظتهم بعد أن كانوا يعملوا فى جزر منعزلة على مدار سنوات طويلة ، مقدمين شكرهم للتحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى بقيادة السفيرة نبيلة مكرم للحرص على المشاركة فى هذه الجلسة والرد على التساؤلات والاستفسارات بمصداقية وشفافية كاملة .

وأثمرت الجلسة الحوارية عن العديد من المخرجات الإيجابية ، والتى تمثلت فى دراسة إنشاء فرع للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى فى أسوان ، والتواصل مع الجمعيات الأهلية الأسوانية ومنظمات المجتمع المدنى من خلال اللجنة الفنية للتحالف لتصنيفها والتعرف على عدد المستفيدين فيها لعقد مذكرات تفاهم وشراكات لتحقيق الإستفادة المتبادلة بين الجانبين فى هذا المجال الحيوى .

وشهدت فعاليات الجلسة عرض نائب رئيس اللجنة الفنية حاتم متولى لرؤية التحالف الوطنى، أعقبه عرض المهندس عمرو لاشين لإستراتيجية المحافظة، واختتمت الفعاليات بقيام الدكتور إسماعيل كمال ، والسفيرة نبيلة مكرم بتكريم النماذج الشبابية المشرفة التى ساهمت فى صياغة إستراتيجية المحافظة.