وزيرة التنمية المحلية تتلقى تقريراً حول جهود ملف القضية السكانية في نوفمبر 2025
بعد أنباء تعيينه.. القصة الكاملة لأزمة سامح حسين مع جامعة حلوان
عضو المجلس الفلسطيني: المشهد في غزة قاتم رغم وقف إطلاق النار واستمرار خروقات الاحتلال
وزير الخارجية: نطالب بضرورة التوصل إلى هدنة شاملة في السودان
وزير الخارجية: وحدة الأراضي الفلسطينية خط أحمر.. ونرفض تمامًا تقسيم غزة
بعد الضجة الواسعة| المعلمة نسرين صاحبة فيديو تنمر مدرسة الإسكندرية تكشف لـ"صدى البلد": هل استفزت الطلاب؟.. وهذا كان ردها
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الألماني تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي وإطلاق منتدى أعمال مشترك
إيران تصل إلى عالم نووي إسرائيلي.. باقة زهور ورسالة تهديد تكشف التفاصيل
متابعة ميدانية لرئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية أثناء نوة قاسم
الإنفاق على السباحة خسارة.. شوبير: حان الوقت لدعم الألعاب الفردية وتحقيق الميداليات الدولية
التحقيق في انهيار سقف جراج بالهرم وتهشم سيارة أرملة إسماعيل الليثي| صور
الشركات الكورية تلمع في EDEX.. خط إنتاج هاوتزر K9 A1 EGY يقترب من الانتهاء داخل مصانع الإنتاج الحربي
محافظات

محافظ أسوان يتفقد لوحة توزيع كهرباء فارس بكوم أمبو

محمد عبد الفتاح

تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مشروع لوحة توزيع وإحلال وتجديد شبكة الكهرباء بقرية فارس بمركز كوم أمبو بنسبة تنفيذ 100% ، والتى تم تنفيذها بواسطة جهاز التعمير بتكلفة تقديرية تصل إلى 25 مليون جنيه ، وتم والتشغيل التجريبى لها لخدمة أكثر من 15 ألف نسمة.

وخلال جولته برفقه اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، والمهندس حسين نبيل مدير الكهرباء بجهاز التعمير ، وسمير سعد رئيس المدينة. 

أكد الدكتور إسماعيل كمال على أهمية لوحة التوزيع فى التغلب على المشاكل الدورية عبر الكايلات البحرية الرابطة بين قرية فارس ومحطة محولات كلابشة ، وتحقيق العوائد الإيجابية منها فور التشغيل الكامل لها لخدمة أهالى القرية بالشكل المطلوب. 

جولات ميدانية 

كما حرص المحافظ على الإستفسار على مكونات لوحة الكهرباء بفارس ، والتى تقع على مساحة 250 م2 لخدمة قرية فارس وتوابعها ، وتتكون من طابقين حيث يشمل الطابق الأول خلايا الموزع وغرفة البطاريات وغرفة محول الخدمة وغرفة الملاحظ ، أما الطابق الثانى فيضم طابقاً إدارياً لموظفى الكهرباء مكون من ٨ مكاتب. 

كما أن موزع كهرباء فارس يتكون من 17 خلية داخل شبكة كهربائية متكاملة بواقع 4 خلايا دخول من محطة محولات فارس ، و10 خلايا خروج لتغذية قرية ونجوع وتوابع فارس ، و1 خلية ربط ، و1 خلية مواءمة ، و1 خلية خدمة ، وقد تمت إستفادة القرية بالكامل من الربط الحلقى ( التغذية الأساسية والبديلة ). 

وتم إحلال وتجديد 35 محولا بقدرات مختلفة ، كما تم إحلال وتجديد 670 عامود جهد منخفض متهالك، بالإضافة إلى إحلال وتجديد 160 كم موصلات منخفضة غير معزولة بموصلات معزولة ، وتركيب 1100 كشاف إنارة بالقرية ، وكذا تركيب 80 كم كابلات جهد متوسط من أجل إستفادة القرية بالربط الحلقى والتغذية البديلة بالشكل المطلوب.

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

