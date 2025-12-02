محافظ أسوان يتفقد لوحة توزيع كهرباء فارس بكوم أمبو

تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مشروع لوحة توزيع وإحلال وتجديد شبكة الكهرباء بقرية فارس بمركز كوم أمبو بنسبة تنفيذ 100% ، والتى تم تنفيذها بواسطة جهاز التعمير بتكلفة تقديرية تصل إلى 25 مليون جنيه ، وتم والتشغيل التجريبى لها لخدمة أكثر من 15 ألف نسمة.

وخلال جولته برفقه اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، والمهندس حسين نبيل مدير الكهرباء بجهاز التعمير ، وسمير سعد رئيس المدينة.

أكد الدكتور إسماعيل كمال على أهمية لوحة التوزيع فى التغلب على المشاكل الدورية عبر الكايلات البحرية الرابطة بين قرية فارس ومحطة محولات كلابشة ، وتحقيق العوائد الإيجابية منها فور التشغيل الكامل لها لخدمة أهالى القرية بالشكل المطلوب.

جولات ميدانية

كما حرص المحافظ على الإستفسار على مكونات لوحة الكهرباء بفارس ، والتى تقع على مساحة 250 م2 لخدمة قرية فارس وتوابعها ، وتتكون من طابقين حيث يشمل الطابق الأول خلايا الموزع وغرفة البطاريات وغرفة محول الخدمة وغرفة الملاحظ ، أما الطابق الثانى فيضم طابقاً إدارياً لموظفى الكهرباء مكون من ٨ مكاتب.

كما أن موزع كهرباء فارس يتكون من 17 خلية داخل شبكة كهربائية متكاملة بواقع 4 خلايا دخول من محطة محولات فارس ، و10 خلايا خروج لتغذية قرية ونجوع وتوابع فارس ، و1 خلية ربط ، و1 خلية مواءمة ، و1 خلية خدمة ، وقد تمت إستفادة القرية بالكامل من الربط الحلقى ( التغذية الأساسية والبديلة ).

وتم إحلال وتجديد 35 محولا بقدرات مختلفة ، كما تم إحلال وتجديد 670 عامود جهد منخفض متهالك، بالإضافة إلى إحلال وتجديد 160 كم موصلات منخفضة غير معزولة بموصلات معزولة ، وتركيب 1100 كشاف إنارة بالقرية ، وكذا تركيب 80 كم كابلات جهد متوسط من أجل إستفادة القرية بالربط الحلقى والتغذية البديلة بالشكل المطلوب.