وزير الخارجية: الوضع في الضفة الغربية لا يقل أهمية عن غزة.. ونرفض تقسيم السودان
وزير الخارجية: مصر سوق آمن للاستثمارات الألمانية ومدخل للسلع إلى أفريقيا
وزير الخارجية من برلين: دعم الدولة الفلسطينية واستقرار المنطقة ضرورة دولية
وزير الخارجية الألماني: نصف مليون طالب مصري يتعلمون اللغة الألمانية
وزير الخارجية الألماني: نُكثّف التعاون مع مصر ونثمّن دورها في استقرار المنطقة
مدبولي يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء
وزير الخارجية الألماني: مستعدون لدعم مصر في مؤتمر إعادة إعمار غزة
أبو الغيط يحذر: جنة الذكاء الاصطناعي قد تتحول إلى جحيم يهدد البشرية
الأرصاد: طقس بارد صباحًا وتحذيرات من تقلبات جوية خلال ساعات | فيديو
كواليس مفاوضات برشلونة مع الأهلي لضم حمزة عبد الكريم.. شوبير يكشف
بث مباشر.. مؤتمر صحفي لوزير الخارجية ونظيره الألماني خلال زيارته إلى برلين
في معرض إيديكس 2025… مصر وتركيا تبحثان فتح آفاق جديدة للتصنيع العسكري المشترك
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

استجابة فورية من محافظ أسوان لاستغاثة أم لفتاة مريضة نفسياً

محمد عبد الفتاح

فى إستجابة إنسانية سريعة من اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لإستغاثة السيدة ن . م . ع 56 سنة ، والدة الفتاه ن . م . ح 18 سنة ، والتى تعانى من أمراض وإضطرابات نفسية أدت إلى تكرر هروبها أكثر من مرة من منزل أسرتها البسيط. 

حيث أنها مقيمة بمنطقة خور عواضه ، وتعيش مع 3 أخوات آخرين ، والأسرة ليس لديها مصدر دخل ثابت سوى معاش تكافل وكرامة. 

القصة الكاملة 

فقد أعطى الدكتور إسماعيل كمال توجيهاته الفورية لمديرية التضامن الإجتماعى بقيادة محمد يوسف بإرسال قافلة من فرق التدخل السريع وجمعية الهلال الأحمر مدعمين بمستلزمات مادية وعينة شملت إعانة مالية عاجلة ، وبطاطين وألحفة ومراتب وملابس متنوعة للأطفال وكراتين مواد غذائية.

استجابة عاجلة

وكلف فى نفس الوقت الدكتور محمد سعيد وكيل وزارة الصحة بالتنسيق مع مستشفى التكامل للصحة النفسية لتقديم الخدمة الطبية والعلاجية والفحوصات اللازمة للفتاه وضمان حصولها على الرعاية المتخصصة الفورية. 

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ فقد قام فريق المتابعة الميدانية بالمحافظة بقيادة محمد نبيل بنقل الفتاة للمستشفى. 

وأكد الدكتور إسماعيل كمال إلى أن المحافظة تتحرك وفق نهج واضح ، ونتعامل مع كل إستغاثة بجدية كاملة ، لأن كرامة المواطن وسلامته مسئولية إنسانية نعمل على تحقيقها. 

ولفت إلى أن التعامل مع الحالات الإنسانية يأتى ضمن أولويات العمل التنفيذى اليومى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالإهتمام بالفئات الأولى بالرعاية لتلبية مطالبهم وإحتياجتهم على الوجه الأكمل .

استعراض مصري قوي داخل EDEX.. اتفاق على تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين صناعات مصر والسودان العسكرية

وزير الدولة للإنتاج الحربي يستقبل مدير عام منظومة الصناعات الدفاعية السودانية

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء بالمصنعية

اسعار الذهب اليوم في مصر

نورهان منصور تخطف الأنظار بإطلالتها فى البلكونة

نورهان منصور تخطف الانظار بإطلالتها فى البلكونة

لوك جديد.. داليا البحيرى تخطف الأنظار ببدلة سوداء

بلوك جديد.. داليا البحيرى تخطف الأنظار ببدلة سوداء

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

