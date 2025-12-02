استجابة فورية من محافظ أسوان لاستغاثة أم لفتاة مريضة نفسياً

فى إستجابة إنسانية سريعة من اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لإستغاثة السيدة ن . م . ع 56 سنة ، والدة الفتاه ن . م . ح 18 سنة ، والتى تعانى من أمراض وإضطرابات نفسية أدت إلى تكرر هروبها أكثر من مرة من منزل أسرتها البسيط.

حيث أنها مقيمة بمنطقة خور عواضه ، وتعيش مع 3 أخوات آخرين ، والأسرة ليس لديها مصدر دخل ثابت سوى معاش تكافل وكرامة.

القصة الكاملة

فقد أعطى الدكتور إسماعيل كمال توجيهاته الفورية لمديرية التضامن الإجتماعى بقيادة محمد يوسف بإرسال قافلة من فرق التدخل السريع وجمعية الهلال الأحمر مدعمين بمستلزمات مادية وعينة شملت إعانة مالية عاجلة ، وبطاطين وألحفة ومراتب وملابس متنوعة للأطفال وكراتين مواد غذائية.

استجابة عاجلة

وكلف فى نفس الوقت الدكتور محمد سعيد وكيل وزارة الصحة بالتنسيق مع مستشفى التكامل للصحة النفسية لتقديم الخدمة الطبية والعلاجية والفحوصات اللازمة للفتاه وضمان حصولها على الرعاية المتخصصة الفورية.

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ فقد قام فريق المتابعة الميدانية بالمحافظة بقيادة محمد نبيل بنقل الفتاة للمستشفى.

وأكد الدكتور إسماعيل كمال إلى أن المحافظة تتحرك وفق نهج واضح ، ونتعامل مع كل إستغاثة بجدية كاملة ، لأن كرامة المواطن وسلامته مسئولية إنسانية نعمل على تحقيقها.

ولفت إلى أن التعامل مع الحالات الإنسانية يأتى ضمن أولويات العمل التنفيذى اليومى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالإهتمام بالفئات الأولى بالرعاية لتلبية مطالبهم وإحتياجتهم على الوجه الأكمل .