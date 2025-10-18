وزير الخارجية: تثبيت وجود الفلسطينيين في غزة أمر مهم لمنع التهجير

قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، إن تثبيت وجود الفلسطينيين في قطاع غزة أمر مهم الآن لمنع التهجير، وذلك خلال مؤتمر صحفي بمشاركة وزير خارجية المالديف .

واستقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم د. عبد الله خليل، وزير خارجية جمهورية المالديف، لتعزيز العلاقات الثنائية ودعم التعاون فى المجالين السياسى والاقتصادى بين البلدين.

وأعرب عبد العاطي عن التطلع لتعزيز العلاقات الثنائية مع المالديف في المجالات الاقتصادية والسياسية والسياحية والثقافية، مؤكدًا الحرص على توسيع نطاق التعاون بما يتماشى مع أولويات التنمية في البلدين.

واستعرض الوزير سبل دعم النشاط السياحى، حيث تناول الرؤية المصرية لزيادة أعداد السياح من المالديف القادمين إلى مصر.

وبحث الوزيران فرص التعاون في مجالات التعليم والتدريب وبناء القدرات، بما في ذلك زيادة المنح الدراسية المقدمة من خلال الأزهر الشريف والجامعات المصرية للطلاب من المالديف، إلى جانب دعم التبادل الثقافي وتنظيم الفعاليات الفنية والثقافية المشتركة لتعزيز التواصل بين الشعبين.

وفيما يتعلق بالتطورات الإقليمية، استعرض وزير الخارجية مخرجات قمة شرم الشيخ للسلام التي عقدت يوم ١٣ اكتوبر والجهود التى بذلتها مصر للتوصل لاتفاق وقف الحرب في غزة بالتعاون مع الولايات المتحدة والشركاء الإقليميين، مشددا على ضرورة أن يلتزم طرفي الاتفاق بتنفيذه من أجل تثبيت الاتفاق ودعم الاستقرار بالمنطقة. كما تناول في هذا السياق موقف مصر من الترتيبات الأمنية والحوكمة في قطاع غزة، ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية، ومؤتمر التعافي المبكر واعادة الإعمار الذي تعتزم مصر استضافته في النصف الثانى من نوفمبر.