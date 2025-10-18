قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية: الرئيس السيسي وجه بحشد الجهود الدولية لتغيير الوضع في غزة

فرناس حفظي

قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، إن تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي لحشد الجهود الدولية لتغيير الوضع المؤلم في قطاع غزة.

وأشار وزير الخارجية والهجرة، إلى أن قمة شرم الشيخ تؤكد حرص مصر على وقف الحرب في غزة، وذلك خلال مؤتمر صحفي مع وزير خارجية المالديف.

وأضاف الدكتور بدر عبد العاطي: “ننظر للأمام نحو المرحلة الثانية من اتفاق غزة”.

وأكد أن مصر تبذل أقصى جهد لسرعة تنظيم مؤتمر إعادة إعمار غزة.

وفي وقت سابق، التقى الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، ممثلي كبرى الصحف الهندية ووكالات الأنباء الدولية، وذلك خلال الزيارة التى يقوم بها إلى نيودلهي.

استعرض وزير الخارجية مخرجات قمة شرم الشيخ للسلام التى عقدت يوم 13 أكتوبر، والجهود التى بذلتها مصر للتوصل لاتفاق وقف الحرب في غزة بالتعاون مع الولايات المتحدة والشركاء الإقليميين، مشددا على ضرورة أن يلتزم طرفى الاتفاق بتنفيذه من أجل تثبيت الاتفاق ودعم الاستقرار بالمنطقة.

كما تناول فى هذا السياق موقف مصر من الترتيبات الأمنية والحوكمة فى قطاع غزة، ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية، ومؤتمر التعافى المبكر واعادة الإعمار الذى تعتزم مصر استضافته فى شهر نوفمبر.

وأبرز وزير الخارجية تداعيات عدم الاستقرار في الشرق الأوسط خلال العامين الماضيين على الملاحة في قناة السويس، والخسائر التى تكبدتها فى عائدات قناة السويس نتيجة التطورات الإقليمية.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة الرئيس السيسي الجهود الدولية قطاع غزة

