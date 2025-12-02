توجيه عاجل من محافظ الدقهلية بعد حريق في سوق الخواجات بالمنصورة

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، مباشرة عبر مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة المهنية بديوان عام المحافظة، جهود السيطرة على حريق شبَّ في أحد المحلات التجارية بسوق الخواجات الشهير بمنطقة شارع بورسعيد بمدينة المنصورة.

وأوضح المحافظ أنه فور تلقي غرفة عمليات المحافظة بلاغًا بنشوب حريق، تم التوجيه فورا للجهات المعنية بالتعامل العاجل مع الحادث، وعلى الفور انتقلت 12 سيارة إطفاء من الحماية المدنية إلى الموقع، بالإضافة إلى 5 سيارات إسعاف لتقديم المساعدة الطبية إذا لزم الأمر.

كما اتخذ المحافظ عدة إجراءات سريعة لاحتواء الموقف، حيث وجه بفصل الكهرباء والغاز عن المبنى والمباني المجاورة، كما وجه لشركة مياه الشرب برفع ضغوط المياه في حنفيات الحريق بالمنطقة بأقصى طاقة وتشغيل الوحدات الاحتياطية، كما تم الدفع بسيارات مياه متنقلة لموقع الحادث لدعم عمليات الإطفاء.

كما كلف الأجهزة المعنية بمراجعة إجراءات الحماية المدنية بالمنطقة ومراجعة حنفيات الحريق والمتابعة الدورية لها، لمنع تكرار وقوع مثل هذه الحوادث.