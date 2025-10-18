السكة الحديد تسيّر الرحلة السادسة والعشرين لنقل السودانيين إلى وطنهم.. صور

استمرار للجهود المصرية الداعمة للأشقاء السودانيين، وتنفيذًا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير– نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ، واصلت الهيئة القومية لسكك حديد مصر جهودها في تسهيل عودة الأشقاء السودانيين إلى وطنهم ، وذلك بتسيير الرحلة السادسة والعشرين من القطارات المخصصة لمشروع "العودة الطوعية"، ليصل إجمالي عدد الركاب الذين تم نقلهم إلى 24,704 راكبًا .

وقد انطلقت صباح اليوم السبت 18 أكتوبر 2025 رحلة القطار رقم (1940) من محطة مصر برمسيس وعلى متنها مئات الأسر السودانية، متجهين إلى محافظة أسوان حيث من المقرر أن يصل في تمام الساعة 11:40 مساءً، على أن يعاود رحلته لخدمة جمهور الركاب من محطة أسوان في الساعة 11:30 من صباح اليوم التالي.

وقد حرصت الهيئة القومية لسكك حديد مصر علي توفير كافة الإمكانات الفنية اللوجستية اللازمة لتوفير أعلى مستويات الرعاية للمسافرين، وتنفيذ الرحلات المخططة وفقاً للبرنامج الزمني المخطط بالتنسيق مع الجهات القائمة علي المشروع لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الأشقاء السودانيين الراغبين في العودة الطوعية إلى وطنهم ، مؤكدة أن هذه الجهود تجسد عمق الروابط التاريخية والعلاقات الأخوية التي تجمع الشعبين المصري والسوداني.