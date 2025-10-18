قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ما وراء جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية.. اعترافات تكشف كل شيء
السكة الحديد تسيّر الرحلة السادسة والعشرين لنقل السودانيين إلى وطنهم.. صور
الليلة .. منة شلبي ضيفة لميس الحديدي في برنامج "الصورة"
موجة صيف جديدة.. تحذير هام من الأرصاد والحرارة تلامس الـ40
طارق العريان: نستعد لتقديم ولاد رزق4 بأبطال جدد | خاص
إحالة البلوجر علياء قمرون إلى محكمة الجنايات لاتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء
حقيقة وجود سوق لقرصنة المعلومات في مصر.. خبير يكشف مفاجأة
اتصالات مكثفة لوزير الخارجية لمتابعة الملف النووى الإيراني
تشكيل البنك الأهلي لمواجهة الجونة بالدوري
التموين تتابع استقرار الأسواق وتوافر السلع بعد زيادة أسعار المنتجات البترولية
الشوط الأول .. الأهلي يتقدم بهدف نيران صديقة على إيجل نوار
بمجهود رائع من هاني .. الأهلي يتقدم بهدف نيران صديقة على ايجل نوار
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

السكة الحديد تسيّر الرحلة السادسة والعشرين لنقل السودانيين إلى وطنهم.. صور

العودة الطوعية للأشقاء السودانيين
العودة الطوعية للأشقاء السودانيين
حمادة خطاب

استمرار للجهود المصرية الداعمة للأشقاء السودانيين، وتنفيذًا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير–  نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ، واصلت الهيئة القومية لسكك حديد مصر جهودها في تسهيل عودة الأشقاء السودانيين إلى وطنهم ، وذلك بتسيير الرحلة السادسة والعشرين من القطارات المخصصة لمشروع "العودة الطوعية"، ليصل إجمالي عدد الركاب الذين تم نقلهم إلى 24,704  راكبًا  . 

      وقد انطلقت صباح اليوم السبت 18 أكتوبر 2025 رحلة القطار رقم (1940) من محطة مصر برمسيس وعلى متنها مئات الأسر السودانية، متجهين إلى محافظة أسوان حيث من المقرر أن يصل في تمام الساعة 11:40 مساءً، على أن يعاود رحلته لخدمة جمهور الركاب من محطة أسوان في الساعة 11:30 من صباح اليوم التالي.

وقد حرصت الهيئة القومية لسكك حديد مصر علي توفير كافة الإمكانات الفنية اللوجستية اللازمة لتوفير أعلى مستويات الرعاية للمسافرين، وتنفيذ الرحلات المخططة وفقاً للبرنامج الزمني المخطط  بالتنسيق مع الجهات القائمة علي المشروع لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الأشقاء السودانيين الراغبين في العودة الطوعية إلى وطنهم ، مؤكدة أن هذه الجهود تجسد عمق الروابط التاريخية والعلاقات الأخوية التي تجمع الشعبين المصري والسوداني.

السودانيين مجلس الوزراء الهيئة القومية لسكك حديد مصر

